3 horoskopska znaka danas će doživjeti sreću kakvu dugo nisu osjetili: 18.03. je njihov sretan dan

Kada se počnemo prisjećati stvari koje nam donose radost, odmah se “vratimo sebi”. U srijedu, ovi astrološki znakovi odlažu telefon i prestaju beskonačno skrolati dovoljno dugo da se sjete da je život predivan. Ne moramo stalno biti zatrpani negativnošću. Ovdje smo da volimo i izražavamo radost.

1. Rak

Ono što Raku na ovaj dan otvara vrata radosti jeste trenutak iskrenosti koji je toliko prepoznatljiv da te gotovo dovodi do suza. Suza radosnica, naravno — i to je dobra stvar.

Možda ćeš baš ovog dana napraviti taj neobičan korak i odlučiti se udaljiti od haosa društvenih mreža i stalnog naleta vijesti i politike. I gle čuda — osjetiš radost i mir. Kako neobično!

Počinješ se prisjećati stvari poput dobrih knjiga, lijepo napisanih rečenica koje ti izmame osmijeh, cvijeća i ukusne hrane. Izgleda da radost ne dolazi iz gledanja u ekran. Dobro je to znati.

2. Škorpija

Radost se vraća gotovo odmah ovog dana, zahvaljujući tvojoj vlastitoj disciplini da se udaljiš od društvenih mreža. Zaista ti je dosta, a ako želiš pokvariti tu radost, uvijek se možeš vratiti.

Osjećaj koji si doživio ovog dana direktno je povezan s tim što si se udaljio od svega neprirodnog. Na početku ti je sve to bilo uzbudljivo, ali sada je to samo komora odjeka negativnosti.

Ovo je tvoj dan da ponovo iskusiš život kao ljudsko biće, a ne kao produžetak svog telefona. Nisi robot, Škorpijo. Ti si čovjek sa potrebama koje nemaju veze s kodom, chatom ili mimovima.

3. Vodolija

Ono što ti, Vodolijo, ovog dana donosi najveći osmijeh na lice jeste iskren razgovor “od srca do srca” s prijateljem. Ništa to ne može nadmašiti. Samo se smijati i osjećati opušteno — to je sve što zaista želiš.

Niko ne spominje stanje u svijetu i, zanimljivo, niko ni ne želi. Kakva ideja — ne moramo uvijek uranjati u negativnost.

Ironično, nagrada za to je radost. Kakvo divno otkriće! Dakle, ako ostaneš bez telefona duže od deset minuta, počinješ osjećati uzbuđenje slobode. Zamisli kakvu bi radost donijelo da se udaljiš na sat, dva ili čak šest.

Facebook komentari