Plenković o novom oružju Srbije: Tako nešto u Europi nije viđeno. Pisao sam Rutteu

Andrej Plenković rekao je u petak da je pisanim putem obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati.

“Kao što sam najavio jučer, uputio sam pismo glavnom tajniku NATO-a i obavijestio ga o tome. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati”, rekao je premijer novinarima u petak nakon što je sudjelovao na 16. memorijalnom turniru bridža u čast Svetozara Emila Tedeschija.

Premijer je dodao da ta vrsta kineskog naoružanja “još nije bila primijećena na europskom teritoriju”.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je u četvrtak navečer da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova

Na pitanja novinara kada će Hrvatska imati veleposlanika u NATO-u, Plenković je rekao da je vlada spremna na dogovor, ali da im je za to potrebna “druga strana”. “Mi smo htjeli sve riješiti još 2020. pa smo dobili odbijenicu”, rekao je premijer.

Na pozive novinara na ozbiljnost i postizanje dogovora o popunjavanju svih upražnjenih veleposlaničkih mjesta, premijer odgovara da je vlada ta koja je ozbiljna.

“Mi smo ozbiljni, mi gradimo partnerstva, saveze i prijateljstva, ne rušimo mostove i ne radimo na tome da rušimo međunarodnu reputaciju Hrvatske”, rekao je Plenković.

“Ne želim trošiti riječi na Milanovićeve izjave”

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam. Saar je na X-u napisao da je “uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva”, kao i da “njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup” nakon što je Milanović kritizirao izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena, poručivši mu da Hrvatska “neće tuđe infekte i bacile, ni izraelske ni iranske

