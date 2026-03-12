Francuski vojnik poginuo u Iraku, Macron se hitno oglasio

Informaciju o pogibiji potvrdio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

Macron je na društvenoj mreži X objavio da je pripadnik francuskih oružanih snaga izgubio život tokom napada na području Erbila.

“Pripadnik naših oružanih snaga poginuo je za Francusku tokom napada u regiji Erbil u Iraku”, naveo je Macron.

Riječ je o prvoj žrtvi među francuskim vojnicima na Bliskom istoku od početka novog talasa sukoba koji je eskalirao krajem prošlog mjeseca, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli udare na Iran.Francuski predsjednik je dodao da je u istom napadu ranjeno još nekoliko vojnika. Ranije je francuska vojska saopćila da je šest vojnika povrijeđeno u četvrtak kada je dron napao područje u kojem su izvodili obuku.

Macron je u objavi naveo identitet poginulog vojnika i izrazio saučešće njegovoj porodici.

“Zastavnik Arnaud Frion iz 7. bataljona alpskih lovaca iz Varcesa poginuo je za Francusku tokom napada u regiji Erbil u Iraku. Njegovoj porodici, kao i njegovoj braći po oružju, izražavam najdublje saučešće i solidarnost nacije”, poručio je Macron.

Dodao je da Francuska stoji uz ranjene vojnike i njihove porodice.

“Ovaj napad na naše snage, koje su od 2015. godine angažovane u borbi protiv ISIL-a, potpuno je neprihvatljiv. Njihovo prisustvo u Iraku odvija se isključivo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može biti opravdanje za ovakve napade”, poručio je francuski predsjednik.

Prema informacijama iz francuskog generalštaba, vojnici su u trenutku napada učestvovali u obuci zajedno s iračkim partnerima u okviru aktivnosti borbe protiv terorizma. Povrijeđeni vojnici su nakon incidenta odmah prebačeni u najbližu medicinsku ustanovu.

Guverner Erbila izjavio je da su u napadu korištena dva drona. Incident se dogodio u vojnoj bazi u mjestu Mala Qara, koje se nalazi oko 40 kilometara od glavnog grada iračkog Kurdistana.

Od početka novog sukoba na Bliskom istoku zabilježeno je više napada u ovom području, a za neke od njih se sumnja da su povezani s proiranskim grupama.

Napad na francuske vojnike dogodio se nakon ranijeg udara dronom na italijansku bazu u Erbilu, koja se nalazi unutar istog vojnog kompleksa u kojem su smještene i druge međunarodne snage.

U tom napadu nije bilo povrijeđenih, ali je Italija nakon incidenta najavila privremeno povlačenje svog vojnog osoblja iz baze,piše Vijesti

Vojnici iz više država, među kojima su Francuska i Italija, učestvuju u obuci kurdskih sigurnosnih snaga u iračkom Kurdistanu kao dio međunarodne koalicije za borbu protiv džihadističkih grupa koju predvodi Washington.

Nakon američko izraelskih napada na Iran 28. februara, koji su pokrenuli talas osvetničkih napada širom Bliskog istoka, predsjednik Macron naglasio je da je vojno prisustvo Francuske u regiji isključivo defanzivne prirode.

