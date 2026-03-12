Iranski vrhovni vođa objavio prvu poruku od imenovanja

Mojtaba Khamenei nije se pojavio u javnosti u danima nakon objave imenovanja na najvišu dužnost u zemlji. Izvor upoznat sa situacijom rekao je za CNN da je vrhovni vođa zadobio prijelom stopala i druge lakše ozljede prvog dana američke i izraelske kampanje bombardiranja.

Iranski ambasador na Kipru, Alireza Salarian, izjavio je u srijedu za list Guardian da je Khamenei povrijeđen u istom zračnom napadu u kojem je ubijen njegov otac, vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, zajedno s još pet članova porodice.

Pozvao na jedinstvo

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei objavio je svoju prvu poruku, pozivajući na jedinstvo među iranskim narodom i upozoravajući da će Hormuški moreuz, ključna plovna ruta, ostati zatvoren kao “sredstvo pritiska”.

Poruka, koju je na iranskoj državnoj televiziji pročitao voditelj, sadržavala je i upozorenje da sve američke baze u regiji moraju biti zatvorene ili će “biti napadnute”.

– Nećemo zanemariti osvetu za krv iranskih šehida, posebno šehida Minaba – poručio je.

Zahvalio vojsci

Khamenei je zahvalio vojsci zemlje koja je, kako je rekao, spriječila da Iran bude podređen, ili podijeljen dok je bio napadnut.

– Želio bih zahvaliti hrabrim borcima koji rade sjajan posao u vrijeme kada je naša zemlja pod pritiskom i napadnuta – rekao je.

Naglasio je da će Iran nastaviti uzvraćati udarac.

– Sve američke baze u regiji treba odmah zatvoriti, inače će biti napadnute – naglasio je.

Novi iranski vrhovni vođa poručio je da će svi ranjenici dobiti besplatno liječenje i da će se ponuditi finansijska odšteta postradalim.

– Trenutnu situaciju treba riješiti tako da se ponudi određena finansijska odšteta onima koji su pretrpjeli štetu – dodao je.

Odnosi sa susjednim zemljama

Khamenei je rekao da Teheran vjeruje u “prijateljstvo” sa svojim susjedima, naglašavajući da njegova zemlja cilja samo na američke baze u tim zemljama.

– Moramo poboljšati odnose sa susjednim zemljama – rekao je Khamenei u poruci emitovanoj na državnoj televiziji.

Ratna odšteta

Ajatolah Mojtaba Khamenei je upozorio SAD i Izrael da moraju platiti “odštetu” za svoje postupke.

Novi iranski vrhovni vođa nije spomenuo dvije zemlje po imenu, već ih je nazvao samo “neprijateljima”.

– Tražit ćemo odštetu od neprijatelja. Ako ne možemo dobiti odštetu od neprijatelja, uništit ćemo njihovu imovinu koliko su oni uništili našu – rekao je u obraćanju koje je pročitao voditelj državne televizije,piše Vijesti

Upozorio je da će Iran nastaviti napadati susjedne zemlje u znak odmazde.

– Imali smo dobre odnose sa svih ovih 15 susjednih zemalja… ciljali smo samo ove vojne baze i nastavit ćemo, morat ćemo nastaviti i to činiti – poručio je.

Rukopis novog vođe

Nova slika koju je objavio službeni Telegram kanal novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneija otkriva njegov rukopis, javljaju iranski državni mediji.Slika prikazuje popis imena iranskih vrhovnih vođa: Mojtabe Khameneija, kao i njegovog oca Alija Khameneija te njegovog prethodnika i prvog vođe Islamske revolucije, Ruhollaha Khomeinija.

Ispod popisa je kratka poruka: „U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilosrdnijeg.“

Izraz označava nove početkek, između ostalog, koristi se na početku većine poglavlja Kur’ana.

