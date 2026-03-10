Trump: Ako zaustavite protok nafte, udarit ćemo vas 20 puta jače…

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu vojnom osvetom neviđenih razmjera ako Teheran odluči zaustaviti protok nafte kroz strateški važan Hormuški moreuz.

Poruku je uputio putem svoje društvene mreže Truth Social.

“Ako Iran poduzme bilo što da zaustavi protok nafte kroz Hormuški moreuz, Sjedinjene Američke Države udarit će ih DVADESET PUTA JAČE nego što su ikada bili pogođeni”, napisao je Trump.

“Štaviše, uništit ćemo lako uništive ciljeve, što će Iranu praktički onemogućiti da se ikada više oporavi kao nacija – nad njima će zavladati smrt, vatra i bijes – ali nadam se i molim da se to ne dogodi!”

Svoju je prijetnju nazvao “darom” Kini i drugim državama koje ovise o tom plovnom putu.

“Ovo je dar Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje se uvelike koriste Hormuškim moreuzom. Nadam se da će ta gesta biti izuzetno cijenjena”, zaključio je, pišu Vijesti.

