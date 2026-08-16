Osam muslimanskih zemalja osudilo izraelsko odbacivanje Trumpovog plana za Gazu

Najviši diplomatski zvaničnici Saudijske Arabije, Egipta, Jordana, Pakistana, Indonezije, Turske, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata u zajedničkom saopćenju naveli su da „osuđuju izraelsko odbacivanje Mape puta“, kao i protivljenje uspostavljanju palestinske države.

Ocijenili su da takav stav ugrožava provedbu plana i „napore usmjerene ka postizanju pravednog i trajnog mira“.

Trump je prošlog mjeseca objavio da je postignut napredak u njegovom planu za okončanje rata. Njegov mirovni plan predviđa trenutni prekid vojnih operacija u Gazi, razoružavanje Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz enklave te obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom,piše Vijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je protivljenje američkom planu, čak i nakon što ga je Nickolay Mladenov, visoki predstavnik Odbora za mir za Gazu, uvjerio da Izrael neće morati povući svoje snage iz ratom razorene enklave sve dok Hamas u potpunosti ne bude razoružan.

Hamas je saopćio da je prihvatio plan kako bi se izbjegao nastavak sukoba, ali je dodao da će provedba dogovora zavisiti od toga hoće li Izrael prethodno ispuniti vlastite obaveze, uključujući povlačenje svojih snaga i obustavu napada.

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