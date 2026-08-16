Lana Pudar sedma na Evropskom prvenstvu u Parizu

Lana Pudar, naša najbolja plivačica, osvojila je sedma mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalnoj trci na 200 metara delfin stilom.

Trku je završila s vremenom 2:11.14, dok je titulu prvakinje Starog kontinenta osvojila Keanna Macinnes iz Velike Britanije koja je plivala 2:05.90.

Pudar je na Evropskom prvenstvu 2022. godine na 200 metara delfin u Rimu osvojila zlatnu medalju. Na Evropskom prvenstvu u Beogradu dvije godine kasnije bila je viceprvakinja.

Na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024. bosanskohercegovačka 20-godinjša plivačica u ovoj disciplini bila je trećeplasirana.

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