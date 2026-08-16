Ostali sportovi

Lana Pudar sedma na Evropskom prvenstvu u Parizu

4.6K  
Objavljeno prije 37 minuta

Lana Pudar, naša najbolja plivačica, osvojila je sedma mjesto na Evropskom prvenstvu u Parizu u finalnoj trci na 200 metara delfin stilom.

Trku je završila s vremenom 2:11.14, dok je titulu prvakinje Starog kontinenta osvojila Keanna Macinnes iz Velike Britanije koja je plivala 2:05.90.

Pudar je na Evropskom prvenstvu 2022. godine na 200 metara delfin u Rimu osvojila zlatnu medalju. Na Evropskom prvenstvu u Beogradu dvije godine kasnije bila je viceprvakinja.

Na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024. bosanskohercegovačka 20-godinjša plivačica u ovoj disciplini bila je trećeplasirana.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh