Danas presuda sarajevskoj advokatici Vasviji Vidović

Suđenje Vidović obnovljeno je nakon što je ukinuta prvostepena presuda iz februara prošle godine kojom je osuđena na godinu zatvora zato što je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, koji je u decembru 2023. godine bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja.

Tužilaštvo je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo da je Vidović u svojstvu branioca počinila djelo “sprečavanje dokazivanja”, i pored toga što je Apelaciono vijeće dio dokaza označilo kao nezakonite u rješenju o ukidanju prvostepene presude.

Odbrana je u završnoj riječi navela koje još dokaze smatra nezakonitim, osim onih koji su navedeni u rješenju Apelacionog vijeća. Kako je kazala advokatica Nina Karačić, nezakonito je bilo i lišenje slobode, jer je obavljeno za djelo za koje nije izdata naredba,piše Vijesti

U optužnici se navodi da je Debevec 18. decembra 2023., nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i krivotvorenja službene isprave, pozvao Vidović da ga zastupa kao braniteljica, te u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvadio iz torbe mobitel i pružio prema njoj.

Suđenje Vidović počelo je u maju 2024. godine.

