U Gospiću jutros, u dvorištu obiteljske kuće pronađena dva beživotna tijela

Objavljeno prije 1 sat

Policija je na mjestu događaja zatekla i uhitila muškarca kojeg se dovodi u vezu s ovim slučajem, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

Ubio majku i baku, od ranije poznat policijiKako doznaje Index, radi se o dvostrukom ubojstvu. Psihički nestabilan muškarac je na još uvijek neutvrđen način ubio vlastitu majku i baku.

Policija je, kako doznajemo, već ranije postupala prema njemu te je prilikom toga morala koristiti silu jer se radi o fizički snažnoj osobi.

Konačnu riječ o tome kakva je bila svijest u trenucima ubojstva dat će liječnici i vještaci,piše Index

Očevid u tijeku
Na mjestu pronalaska tijela u tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Nakon očevida uslijedit će kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući identitet preminulih osoba.


