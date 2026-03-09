Meteorolozi objavili prognozu za BiH do 24. marta: Stiže nam promjena vremena

Kako su naveli, “polje visokog zračnog pritiska i dalje će biti postojano, a priticanje tople i vlagom bogate zračne mase predstavljat će glavne faktore koji će utjecati na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini u narednom periodu”.

“Preovladavat će promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme, uz izgledne lokalne poslijepodnevne pljuskove. Više oblačnosti i rijetke padavine očekuje se u periodu od 12. do 15. marta, posebno na zapadu, jugozapadu i u centralnim predjelima Bosne. Od 17. marta izgledno je nestabilnije vrijeme, uz češće lokalne pljuskove, naročito na zapadu, jugozapadu i jugu naše zemlje,pišu Vijesti

Do 19. marta jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 2 do 6 °C, a u Hercegovini od 6 do 11 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezat će do 17 °C, a u Hercegovini do 19 °C.

Od 20. marta do kraja prognoznog perioda minimalne temperature u Bosni bit će u rasponu od 1 do 5 °C, u Hercegovini od 4 do 9 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 13 °C, a u Hercegovini do 16 °C”, naveli su iz FHMZ-a.

