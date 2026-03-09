Trump hitno pozvao Putina

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump izrazili su spremnost za redovite razgovore tijekom telefonskog razgovora, objavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

„Američki predsjednik istaknuo je da bi se, kako je prethodno dogovoreno, takva komunikacija, naravno, trebala odvijati redovito. I oba su čelnika rekla da su spremna za to“, rekao je Ušakov novinarima.

Prema njegovim riječima, razgovor je trajao oko sat vremena.

Razgovor je obavljen na američku inicijativu.

