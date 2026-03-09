Američki senator poručio arapskim zemljama: “Ako se ne uključite u rat protiv Irana, uslijedit će posljedice”

Senator Lindzi Grem kritizirao je vlasti Saudijske Arabije jer odbijaju direktno učestvovati u izraelsko-američkoj vojnoj kampanji protiv Irana.

– Zašto bi Amerika trebala sklapati odbrambeni sporazum sa zemljom poput Kraljevine Saudijske Arabije koja nije voljna da se pridruži borbi od obostranog interesa? Nadajmo se da će se zemlje Vijeća za saradnju u Zaljevu više uključiti jer se ova borba odvija u njihovom dvorištu. Ako niste spremni da koristite svoju vojsku sada, kada ćete je onda koristiti? Nadajmo se da će se ovo uskoro promijeniti. Ako ne, posljedice će uslijediti – rekao je Grem,piše Avaz

Nijedna druga arapska država trenutno ne pokazuje interes da se priključi ratu protiv Irana na strani Sjedinjenih Američkih Država.

Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, Jamal Jama al Musharakh, u ponedjeljak je pozvao na smirivanje napetosti američko-izraelske kampanje protiv Irana i povratak pregovorima.

– Deeskalacija, deeskalacija, deeskalacija. Nastavit ćemo održavati ovaj stav, po kojem smo poznati – kazao je ambasador al Musharakh u Ženevi.

