Predsjednik Azerbejdžana čestitao novom vrhovnom vođi Irana

U saopćenju objavljenom na web-stranici predsjedništva, Alijev je također izrazio saučešće povodom smrti njegovog oca, prethodnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija.

“Još jednom izražavam saučešće povodom tragične smrti vašeg oca, vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, ajatolaha Alija Khameneija”, navodi se u saopćenju.

U poruci je naglašeno da su odnosi između Azerbejdžana i Irana utemeljeni na historiji susjedstva i prijateljstva, uz izraženu nadu u zajedničke napore na razvoju međudržavnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i povjerenju.

“Izražavam nadu da ćemo zajedničkim naporima raditi na razvoju naših međudržavnih odnosa u duhu međusobnog poštovanja i povjerenja, u interesu naših naroda”, dodaje se.

Njegova poruka dolazi nakon nekoliko incidenata u kojima su, prema navodima, iranski dronovi pogodili ciljeve na teritoriji Azerbejdžana. Iranske vlasti saopćile su da ne ciljaju teritoriju Azerbejdžana, dok su medijski izvještaji sugerirali da bi dronovi mogli skrenuti s kursa zbog protivmjera,pišu Vijesti

Mojtaba Khamenei (56) postao je treći vrhovni vođa Irana u historiji. Iranski zvaničnici njegov izbor opisuju kao korak ka jačanju nacionalnog jedinstva.

Prethodni vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei bio je na toj funkciji 37 godina. U zajedničkom zračnom napadu SAD-a i Izraela 28. februara pogođena je njegova kuća u Teheranu, pri čemu je 86-godišnji lider ubijen.

