Katar zaprijetio svijetu: Zaustavit ćemo izvoz nafte

Objavljeno prije 51 minuta

Katarski ministar energetike Saad al-Kaabi upozorio je da bi svi proizvođači energije u Zaljevu mogli obustaviti izvoz u roku od nekoliko sedmica ako se sukob u Iranu nastavi, a cijena nafte dostigne 150 dolara po barelu (u Evropi je barel trenutno na 89 dolara).

Ovo upozorenje dolazi nakon što je Katar već zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG) zbog iranskih napada na zaljevske zemlje, koji su uslijedili kao osveta na izraelske i američke udare.

U intervjuu za Financial Times, Al-Kaabi je izjavio kako očekuje da će i ostali regionalni izvoznici slijediti katarski primjer. Katar, čija proizvodnja LNG-a čini oko 20% globalne opskrbe i ključna je za energetska tržišta Azije i Evrope, obustavio je proizvodnju u ponedjeljak,pišu Vijesti

“Ako se ovo nastavi, očekujemo da će svi koji to još nisu učinili proglasiti višu silu u sljedećih nekoliko dana. Svi izvoznici u zaljevskoj regiji morat će proglasiti višu silu”, rekao je Al-Kaabi, prenosi Index.hr.

Ministar je upozorio na ozbiljne posljedice za globalnu privredu. Predviđa da bi cijena sirove nafte mogla dostići 150 dolara po barelu za dvije do tri sedmice ako se obustavi promet Hormuškim moreuzom, ključnom svjetskom rutom za izvoz nafte.


