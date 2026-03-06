UNICEF: Gotovo 200 djece ubijeno u napadima od subote

Prema njihovim podacima, najmanje 181 dijete ubijeno je u Iranu, sedmero u Libanu, troje u Izraelu i jedno u Kuvajtu.

“Djeca ne započinju ratove, ali za njih plaćaju neprihvatljivo visoku cijenu. Vojna eskalacija širom Bliskog istoka već je imala razoran utjecaj na djecu”, poručio je UNICEF.

Tokom prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran pogođena je djevojačka škola u Minabu na jugu Irana, pri čemu je, prema Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), poginulo najmanje 175 učenica.

Napad se dogodio u subotu nakon što su SAD i Izrael najavili zajedničke udare na Iran.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je optužio SAD i Izrael za ubistvo učenica. “Ovo su grobovi koji se kopaju za više od 160 nevinih djevojčica ubijenih u američko-izraelskom bombardovanju osnovne škole. Njihova su tijela raskomadana”, napisao je Arakči na društvenoj mreži X, uz sliku svježe iskopanih grobova.Izraelska vojska tvrdi da nije upoznata s bilo kakvim izraelskim ili američkim napadima na tom području, američka je najavila istragu tvrdeći kako ne gađaju vojne ciljeve,pišu Vijesti

Facebook komentari