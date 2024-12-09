Trump upozorio Zelenskog: Rat mora završiti do ljeta…

Američki predsjednik Donald Trump u telefonskom razgovoru s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim izrazio je želju da se rat u Ukrajini okonča što prije, s ciljem postizanja mirovnog sporazuma do ljeta, prenosi Axios, pozivajući se na ukrajinskog zvaničnika i druge izvore upoznate s razgovorom.

Prema istim izvorima, i dalje postoje velike razlike između Ukrajine i Rusije, posebno oko teritorijalne kontrole na istoku zemlje.

Polusatni telefonski razgovor bio je prvi kontakt dvojice lidera nakon sastanka u Davosu krajem januara. Razgovor se odvijao dan nakon četvrte godišnjice početka ruske invazije i uoči susreta američkih izaslanika Jareda Kushnera i Stevea Witkoffa s ukrajinskim pregovaračkim timom u Ženevi. Kushner i Witkoff također su učestvovali u razgovoru sa Zelenskim.

Tri izvora opisala su razgovor kao vrlo prijateljski i pozitivan. Zelenski je zahvalio Trumpu na dosadašnjoj pomoći i naglasio da samo on može utjecati na ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi rat. Trump je izjavio da sukob traje predugo i da želi da se završi što prije, čak u roku od mjesec dana.

Jedna od tema bila je i mogući sastanak lidera SAD, Ukrajine i Rusije. Zelenski je ranije izjavio da se preostale razlike oko teritorijalnih pitanja mogu premostiti direktnim razgovorima između njega, Trumpa i Putina.

Trump je također izrazio spremnost da Ukrajini ponudi značajna američka sigurnosna jamstva kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma. Prema planu, sastanak trojice lidera mogao bi biti organiziran ako pregovori američkih, ruskih i ukrajinskih izaslanika početkom marta pokažu napredak, pišu Vijesti.ba.

