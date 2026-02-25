Ova dva imena stoje iza Trampa! Evo ko su mu glavni pomoćnici – oblikuju predsedika, pišu mu govore, pa čak i ovo!

Iza govora o stanju nacije, američkog predsjednika Donalda Trampa stoje dva viša pomoćnika – Ros Vortington i Vins Hejli.

Iza govora o stanju nacije, američkog predsjednika Donalda Trampa stoje dva viša pomoćnika – Ros Vortington i Vins Hejli, piše američki Politiko.

Radi se o dvojici pomoćnika koji više od 10 godina oblikuju političku poruku predsjednika SAD, navodi portal i dodaje da su oni upoznati sa unutrašnjim funkcionisanjem Bijele kuće i da im je odobreno da o tome razgovaraju anonimno.

Vortington, koji vodi Trampovo odjeljenje za pisanje govora, glavni je arhitekta i glavni autor obraćanja, dok je Hejli, direktor Savjeta za domaću politiku i odigrao je centralnu ulogu u savjetovanju o dijelovima politike – posebno o novim političkim najavama.

Uoči govora i uprkos svojoj sklonosti da “izbegava” pripremljene izjave, Tramp je pohvalio partnerstvo sa njima dvojicom i istakao da je Hejli “nevjerovatan u pogledu politike”.

“Oni su pisali zaista sjajne govore. I samo bih voleo da sam sa njima malo češće. Ali mi s vremena na vrijeme držimo te govore, zar ne?”, rekao je Tramp tokom decembarskog prazničnog prijema u Bijeloj kući.

Virtington i Hejli su takođe bili uključeni u Trampovu poslednju kampanju, u kojoj su sastavljali nacrte svakog od Trampovih govora i scenarije za videozapise o predstavljanju politike koje je Tramp objavljivao na veb stranici svoje kampanje. Kako navode neimenovani izvori Hejli je provodio sate sa Trampom sa kojim je razgovarao o govorima, a povremeno je išao i na Kepitol Hil kako bi se koordinisao sa zakonodavcima o politici.

Partnerstvo Vortingtona i Hejlija datira još od prve Trampove administracije, kada su oboje radili za tadašnjeg višeg savetnika Stivena Milera i zajednički vodili studio za pisanje govora u Beloj kući.

Pre Trampa, obojica su radili za bivšeg predsednika Predstavničkog doma Njuta Gingriča – Hejli mu je bio direktor za politiku i menadžer kampanje za predsedničku kandidaturu 2012. godine, kao i pridruženi producent Gingričovog dokumentarca “Ronald Regan: Randevu sa sudbinom”, dok je Vortington bio zamjenik direktora za komunikacije u Gingričovoj kampanji 2012. godine, piše espreso.

