OPSJEDNUT EPSTAJNOVIM FAJLOVIMA – Ovo je Trumpov pristalica koji je htio da mu upadne na imanje: Bio je FRUSTRIRAN

Naoružani muškarac koga su agenti američke Tajne službe ubili u nedelju ispred imanja predsjednika Donalda Trampa u Mar-a-Lagu, identifikovan kao Ostin Taker Martin, postajao je sve opsednutiji dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, a takođe je bio glasni Trampov pristalica, preneo je sajt TMZ.

Martin je poslao SMS poruku jednom kolegi 15. februara u kojoj je pisalo: “Ne znam da li ste čitali o Epstajnovim dosijeima, ali zlo je stvarno i nepogrešivo”. On je dodao da najbolje što ljudi mogu da urade jeste da iskoriste ono malo uticaja koji imaju.

“Recite drugim ljudima šta čujete o Epstajnovim dosijeima i šta vlada preduzima povodom toga. Podignite svijest”, napisao je Martin.

Ljudi koji su radili sa Ostinom u golf klubu Pajn Nidls Lodž i u Severnoj Karolini ispričali su da je bio opsjednut Epstajnom nakon najnovijeg objavljivanja informacija vezanih za dosijee. Kolege su rekle da je bio duboko uznemiren onim za šta je verovao da je vladino zataškavanje, kao i da je često govorio o moćnim ljudima koji prolaze nekažnjeno.

Trampov pristalica frustriran zbog ekonomije

Ostin je istovremeno otvoreno govorio o svojoj hrišćanskoj veri i političkim stavovima. On je redovno izražavao podršku Trampu, govoreći kolegama čak krajem prošle godine da veruje da je Tramp jak lider.

Ljudi bliski Martinu opisuju ga kao dobronamjernog, ali sve više frustriranog, posebno zbog ekonomije. Kako su naveli, često se žalio da su mladima potrebna dva posla, ili da nađu cimere da bi sebi priuštili selidbu. Osobe koje su poznavale Martina rekle su da je još živeo sa roditeljima.

On je, takođe, pokušao da osnuje sindikat na poslu kako bi se zalagao za veće plate, ali niko se nije prijavio.

Van posla, Martin se bavio crtanjem i pokušavao da proda crteže lokalnih pejzaža i ljudi po gradu.

Ubili ga kad je pokušao da uđe u Trampovu rezidenciju

Agenti Tajne službe SAD ubili su juče naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsednika Mar-a-Lago na Floridi, saopštio je portparol Tajne službe Entoni Guljelmi.

“Agenti američke Tajne službe i zamjenik šerifa iz Kancelarije šerifa okruga Palm Bič (PBSO) upucali su naoružanog muškarca nakon što je rano jutros nezakonito ušao u obezbeđeni perimetar u Mar-a-Lagu”, naveo je on juče na platformi Iks.

Kako je naveo, muškarac, star oko 20 godina, pronađen je na sjevernoj kapiji Mar-a-Laga i ubijen je na licu mjesta.

Dodao je da je muškarac nosio pištolj i kanister i da niko od pripadnika Tajne službe ili PBSO-a nije povrijeđen.

Kako je rekao, potencijalni motiv i pozadinu incidenta, kao i upotrebu sile, istražuju FBI, Tajna služba SAD i Kancelarija šerifa okruga Palm Bič, piše espreso.

