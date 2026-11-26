Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić poručila je da je spremna svjedočiti u postupku protiv srbijanskog medija Informer zbog, kako navodi, višegodišnje kampanje usmjerene protiv nje, njenih kolega i njihovih filmskih ostvarenja.Žbanić je na društvenim mrežama pozdravila hapšenje vlasnika i glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, ističući da želi govoriti o posljedicama medijskog djelovanja tog portala.

– Spremna sam biti svjedokinja u postupku protiv Informera zbog višegodišnje, sistematske medijske kampanje zasnovane na neistinitim tvrdnjama, kleveti, narušavanju časti, ugleda i dostojanstva, lažnog predstavljanja mojih stavova, podsticanja mržnje i netrpeljivosti, kao i nanošenja profesionalne i materijalne štete mojim kolegama, meni i našim filmskim djelima, uključujući ometanje njihove distribucije – napisala je Žbanić.Želi govoriti o posljedicama kampanje

Dodala je da želi svjedočiti o tome kako je takva kampanja utjecala na njen privatni i profesionalni život, ali i o, kako je naglasila, ogromnoj šteti koju je proizvela.

– Pozdravljam hapšenje Dragana J. Vučićevića i sve druge pozitivne promjene koje se dešavaju u Srbiji – poručila je bh. redateljica,piše Avaz

Informer pisao i o filmu „Quo vadis, Aida?“

Vučićević je uhapšen u srijedu u Beogradu, a na teret mu se stavlja izazivanje panike i nereda.

Informer je ranije objavljivao tekstove o Jasmili Žbanić i njenom filmu „Quo vadis, Aida?“, koji je bio nominiran za Oscara. Na portalu tog medija ostvarenje je opisano kao film koji „Srbe predstavlja kao genocidan narod“.

Žbanić je sada najavila spremnost da u eventualnom postupku iznese svoja saznanja o načinu na koji su takvi medijski sadržaji utjecali na nju, njene kolege i distribuciju njihovih filmova.

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