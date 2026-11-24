Uz poruku da svoje znanje, trud i vještine žele pokloniti domovini i biti njeni čuvari učenici generacije konjičkih osnovnih i srednjih škola u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine svečano podigli zastavu u Parku VrtaljicaU prisustvu gradonačelnika Konjica Osmana Ćatića danas su u Parku Vrtaljica učenici generacije osnovnih i srednjih škola sa područja Konjica u okviru obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine svečano podigli državnu zastavu.

Obraćajući se u ime svih učenika generacije Edis Tabak, čestitao je građanima Konjica i Bosne i Hercegovine Dan državnosti.”Ponosni smo i sretni što odrastamo u gradu koji ulaže u mlade i što nas, na ovaj način, dajući nam priliku da učestvujemo u programima obilježavanja važnih datuma iz historije, motivišete da budemo još vrijedniji i učite da znamo šta su to činile generacije prije nas da bismo mi danas živjeli u slobodnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini. Podižući zastavu naše domovine, želimo se sjetiti svih onih koji su tokom njene odbrane kroz historiju položili svoje živote i odati im počast. Trudimo da znanjem i posvećenošću pokažemo svoju ljubav prema domovini u kojoj odrastamo i obrazujemo se. Hvala Gradu Konjicu i gradonačelniku gospodinu Osmanu Ćatiću na podršci nama mladima, kroz stipendiranje i mjere koje nas čine snažnijim i jačim na našem putu odrastanja i sazrijevanja. Neka naša visoko podignuta čela, dok dižemo zastavu Bosne i Hercegovine budu poruka mladosti Konjica da svoje znanje, trud i vještine želimo pokloniti domovini i biti njeni čuvari”, poručio je Tabak.

“Učenici generacije svojim rezultatima zavrijedili su našu pažnju Grad Konjic nastoji u obilježavanje značajnih datuma uključiti one koji će sutra biti kreatori svih prilika, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. Gledajući njihovo odrastanje i njihove roditelje, u to ne sumnjam. Zato svima od srca želim da ovaj praznik danas i ubuduće obilježavamo u suverenoj, nezavisnoj Bosni i Hercegovini i da s ponosom uvijek govorimo da smo Bosanci i Hercegovci”, kazao je gradonačelnik Ćatić, čestitajući učenicima na njihovim uspjesima i postignutim rezultatima,pišu Vijesti

“Ovo je zaista velika počast za sve nas i podsjetnik zašto zapravo učimo, da bismo sutra bili na usluzi svom narodu. Drago nam je da možemo na ovakav način obilježiti Dan državnosti Bosne i Hercegovine”, kazali su učenici generacije Amer Mušinović i Hadžera Rustić.

Facebook komentari