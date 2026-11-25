Posmrtni ostaci svih šest osoba pronađeni su u trupu aviona, čime je potraga završena, navela je agencija, prenosi CNN.U letjelici su se nalazile četiri odrasle osobe i dva dječaka u dobi od osam do 10 godina.

Obalska straža primila je poziv oko 15:45 sati u utorak, nakon što je Federalna uprava za avijaciju (FAA) izgubila komunikaciju s avionom.

Ekipe su na mjestu nesreće pronašle tri prsluka za spašavanje, splav za spašavanje i kabinu aviona.

Podaci o praćenju leta pokazuju da je avion letio iz New Orleansa prema Fort Myersu na Floridi.Podaci o praćenju leta pokazuju da je avion letio iz New Orleansa prema Fort Myersu na Floridi.

Oko 30 minuta nakon polijetanja, na visini od približno 2.682 metra, južno od Pascagoule u Misisipiju, letjelica se naglo obrušila prema vodi, brzinom spuštanja od oko 5.500 metara u minuti, prema podacima stranice „Flightradar24“.

Istragu o nesreći vodit će Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja, uz pomoć Federalne uprave za avijaciju. Na mjestu nesreće angažirani su Obalska straža, Odjel za morske resurse Misisipija i lokalne službe,pišu Vijesti

Ostrvo Horn je udaljeno, nenaseljeno ostrvo koje se nalazi oko 12 nautičkih milja od Biloxija i dio je Nacionalnog parka Zalivska ostrva.

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