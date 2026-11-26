Obilne kiše koje su tokom noći zahvatile Hercegovinu nastavile su padati i u četvrtak ujutro, donoseći velike količine vode i povećavajući rizik od poplava. Najviše padavina u protekla 24 sata zabilježeno je u Bileći, dok je za mostarsku regiju do ponoći na snazi narandžasto upozorenje.Najviše kiše u Bileći

Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), objavljenom u 7 sati, u Bileći je izmjereno 85 litara kiše po kvadratnom metru. U Neumu je palo 70, u Mostaru 69, a u Gacku 64 litra.

Koliko je jug Hercegovine pogođen padavinama pokazuje i poređenje sa Sarajevom, gdje je na Bjelavama u istom periodu izmjereno svega 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje za Mostar

Za Mostar je izdato narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina. Prognozira se od 30 do 60, a lokalno i do 70 litara kiše po kvadratnom metru.Meteorolozi upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom, pa čak i potrebe za manjim evakuacijama.

Rizik od izlijevanja rijeka

Agencija za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara upozorila je na mogućnost vanrednog hidrološkog stanja u periodu od 26. do 28. novembra.

Porast vodostaja očekuje se na Neretvi i Vrioštici, kao i na vodotocima u slivu Tihaljina – Mlade – Trebižat. Postoji i mogućnost izlijevanja manjih vodotoka, pojave bujica i urbanih poplava,piše Avaz

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine će se nastaviti i u petak, ali i tokom vikenda.

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