Uz intoniranje državne himne i prisustvo brojnih zvaničnika, ova simbolična i duboko emotivna svečanost još jednom je potvrdila značaj 25. novembra kao jednog od najvažnijih datuma u historiji bosanske državnosti.

Svečanosti podizanja zastave prisustvovao je i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.Zastava, postavljena na visokom jarbolu kao jedan od vidljivih simbola državnosti, već godinama na Humu stoji kao podsjetnik na kontinuitet, suverenitet i neprekinutu borbu za očuvanje Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

Ovim činom otvaren je cjelodnevni program obilježavanja Dana državnosti.

Dan državnosti obilježava se u znak sjećanja na Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a održano 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu, na kojem je potvrđena državnost Bosne i Hercegovine i donošenjem historijske rezolucije jasno utvrđen njen ravnopravni status.

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