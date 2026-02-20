Sutra protesti u Sarajevu: Građani traže odgovore

Građani su prethodnih dana izlazili na ulice zahtijevajući odgovornost i potpunu transparentnost u vezi s okolnostima nesreće koja je potresla cijeli grad. Novi skup, prema najavama organizatora, trebao bi okupiti još veći broj demonstranata.

U međuvremenu je objavljena informacija da kamera iz tramvaja koji je učestvovao u tragičnoj nesreći prošlog četvrtka neće biti od koristi istražiteljima. Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo potvrđeno je da je forenzičkom obradom hard diska, izuzetog iz kabine vozača, utvrđeno kako na uređaju nema snimljenog materijala još od 29. novembra 2025. godine. Tužilaštvo sada utvrđuje razloge zbog kojih sistem videonadzora nije bio u funkciji.

Političke posljedice već su počele. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Kantona Sarajevo jednoglasno je prihvatila ostavku premijera Nihada Uka (NS), čime je formalno nastavljen proces smjene aktuelne kantonalne vlasti, potvrđeno je iz Skupštine KS.

Istovremeno, po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom postupajućih tužilaca, izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, kompletnu tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja, kao i određene personalne dosijee zaposlenih.

Demonstranti su uoči sutrašnjeg okupljanja predstavili svoje zahtjeve koji podrazumjevaju objavu punih i potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimak kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

Potpuno povlačenje svih starih tramvaja iz saobraćaja dok ne prođu ponovno servisiranje, što je već uraðeno, uz javnu objavu podataka o njihovoj tehničkoj ispravnosti,pišu Vijesti

Tu su i ostavke, ali i izgradnja kvalitetnog i sigurnog javnog prijevoza.

Sutrašnje okupljanje, prema najavama, trebalo bi biti najmasovnije do sada..

Facebook komentari