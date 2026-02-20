Zvezda Granda za jednu noć zaradila 10.000 eura bakšiša

Pjevač Ivan Stanić, poznat široj javnosti iz “Zvezda Granda”, danas gradi uspješnu solo karijeru, a nedavno je otvoreno govorio o najvećem bakšišu koji je dobio tokom jedne večeri.

Iako, kako kaže, rijetko otkriva iznose koje zaradi na nastupima, svjestan je da publiku najviše zanima taj podatak, pa je napravio izuzetak i podijelio svoj rekord.

– Moj najveći bakšiš za jednu noć iznosio je 10.000 eura. To se ne dešava često. Te večeri su, slučajno, bila dva-tri društva Sandžaklija, koji inače veoma cijene muziku i rado daruju muzičare. Takve situacije su rijetke, ali kada se dese, zaista su lijepe – rekao je Ivan sa osmijehom.

On je naglasio da se bakšiš uvijek dijeli s bendom, jer bez tima nema ni dobre atmosfere na nastupu.

Pjevač je dodao da je pomenutih 10.000 eura uložio u vlastitu karijeru, ali da je to bio samo dio sredstava potrebnih za nove muzičke projekte.Uvijek sam opušten i trudim se biti pozitivan i poštovati svakog iz publike. Bez njih ni ja ne bih bio tu. Postoje ljudi koji me prate već deset godina i dalje dolaze na moje nastupe. Volim i poštujem sve koji me slušaju – poručio je Stanić,piše Vijesti

Kako ističe, bakšiš je uvijek stvar dobre volje gostiju i nikada nije obavezan, a njemu je najvažnije da publika sa nastupa ode zadovoljna, bez obzira na iznos koji ostavi.

