Stiže pametni sat koji će upravljati našim životima?

Prema dostupnim informacijama, novi uređaj se interno razvija pod kodnim imenom “Malibu 2”.

Iako su raniji prototipovi uključivali ambiciozne dizajne sa dvije kamere, novi izvještaji sugerišu da će se Meta ovog puta fokusirati na integraciju sa svojim ekosistemom nosivih uređaja.

Ključne karakteristike novog sata uključivaće:

Napredno praćenje zdravlja i fitnesa: Standardne funkcije koje bi stale rame uz rame sa konkurentima poput Apple-a i Samsung-a.

Meta AI asistent: Duboka integracija vještačke inteligencije direktno na zglobu korisnika.

Povezanost sa pametnim naočarama: Sat bi mogao služiti kao kontrolni uređaj ili dodatni ekran za Metine Ray-Ban pametne naočare i buduće AR uređaje.

Podsjetimo, Meta je 2022. godine odustala od prvobitnog plana za pametni sat u okviru širih mjera štednje u svom odjeljenju Reality Labs,pišu Vijesti

Međutim, uspjeh njihovih pametnih naočara i brzi razvoj AI tehnologije podstakli su kompaniju da se vrati na tržište nosivih uređaja, prenosi B92.

Iako su se ranije pojavljivale spekulacije o izlasku tokom 2025. godine, najnoviji podaci ukazuju na to da Meta planira zvanično predstavljanje uređaja tokom 2026. godine.

Kompanija za sada nije zvanično komentarisala ove navode.

Facebook komentari