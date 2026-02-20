Ponovo izabran za lidera CDU-a: OSVOJIO VIŠE OD 90 POSTO GLASOVA

Kancelar Friedrich Merz u petak je ponovo izabran za lidera Kršćanske demokratske unije (CDU), osvojivši 91,2 posto glasova delegata, nakon dana obilježenog značajnim tehničkim problemima i kašnjenjima.

Stranka je planirala koristiti tablete za brzo digitalno glasanje na kongresu u Stuttgartu, a rezultati su se očekivali u roku od nekoliko minuta. Međutim, ponovljeni tehnički kvarovi primorali su organizatore da potpuno odustanu od digitalnog glasanja i podijele tradicionalne papirne listiće za približno 1.000 delegata, što je znatno usporilo proces.

Merzov autoritet i rezultat glasanja

Glasanje se smatra važnim pokazateljem Merzovog autoriteta, kako unutar stranke, tako i kao kancelara, nakon izborne pobjede CDU/CSU prošlog maja. Njegov rezultat nadmašio je onaj iz 2024. godine, kada je osvojio 89,8 posto glasova delegata.

Stranački zvaničnici nisu odmah ponudili objašnjenje problema s digitalnim glasanjem niti su komentirali spekulacije o mogućem kibernetičkom napadu ili drugim uzrocima.

