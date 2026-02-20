VLADA FEDERACIJE BiH DONIJELA ODLUKU, poznato hoće li 2. mart biti neradni dan

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nakon konsultacija s resornim ministrom Adnanom Delićem uputio je Vladi Federacije BiH inicijativu da se 2. mart 2026. godine proglasi neradnim danom u Federaciji BiH, povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Vlada Federacije BiH je usvojila ovu inicijativu, čime će svi državni organi, preduzeća i druga pravna lica na ovaj dan biti oslobođeni rada.Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nakon konsultacija s resornim ministrom Adnanom Delićem uputio je Vladi Federacije BiH inicijativu da se 2. mart 2026. godine proglasi neradnim danom u Federaciji BiH, povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Vlada Federacije BiH je usvojila ovu inicijativu, čime će svi državni organi, preduzeća i druga pravna lica na ovaj dan biti oslobođeni rada.

Premijer Nikšić je naglasio da ovaj praznik nosi poseban značaj za sve građane Bosne i Hercegovine.

“Dan nezavisnosti podsjeća nas na istorijski trenutak kada je naša zemlja zakoračila u nezavisnost. To je prilika da se zajedno, u duhu zajedništva i poštovanja prema svim generacijama koje su doprinijele našoj slobodi, svečano prisjetimo vrijednosti koje nas spajaju”, istakao je premijer Nikšić.

Ovaj dan, kako se ističe iz Vlade Federacije BiH, treba da bude prilika za okupljanje porodica, prijatelja i zajednica, kako bi svi građani Bosne i Hercegovine dostojanstveno obilježili Dan nezavisnosti i izrazili ponos prema svojoj domovini, prenosi Raport.

Facebook komentari