OTKRIVEN TRUMPOV PLAN ZA KRAJ RATA U UKRAJINI! Zelenski SATJERAN U ĆOŠAK! Ovo će MORATI DA ŽRTVUJU, ROK DO NOVEMBRA!

Američki predsjednik Donald Trump namjerava da postigne rješenje za rat u Ukrajini do novembra, prije srednjoročnih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i vrši pritisak na Kijev da odustane od teritorija u Donbasu, piše Njujork tajms pozivajući se na izvore.

Izvori upoznati sa pregovorima o rješavanju rata u Ukrajini su naveli da su ukrajinski, ruski i američki pregovarači iza kulisa iznijeli ideju o demilitarizovanoj zoni u području Donbasa, ali da nema znakova o kompromisu koji bi prihvatili i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i ruski lider Vladimir Putin.

Ove informacije poklapaju se sa datumom srednjoročnih izbora za oba doma Kongresa koji će biti održani 3. novembra, a Republikanska stranka trenutno drži većinu i u Senatu i u Predstavničkom domu.Šta se desilo na pregovorima u ŽeneviU Ženevi je u utorak i srijedu održana treća runda razgovora između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD.

Malo se zna o detaljima razgovora, a Rusija je, bar javno, odbacila ideju o bilo kakvim stranim trupama u nekom dijelu Ukrajine, naveo je Njujork tajms.



Predstavnik Rusije održao još sastanaka

Prije nego što je napustio Ženevu, šef ruske delegacije Vladimir Medinski održao je još dva sata razgovora iza zatvorenih vrata sa Ukrajincima. Prema rečima ukrajinske strane, to su bili sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Rustem Umerov i šef frakcije Sluge naroda u Vrhovnoj Radi, David Arahamija.

Američku delegaciju predvodili su specijalni izaslanik Bele kuce Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner, dok je ukrajinsku delegaciju predvodio šef kabineta Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

Prije toga, pregovarači su dva puta razgovarali o nerešenim pitanjima američkog mirovnog plana u Abu Dabiju, piše Blic.

