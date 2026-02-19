Horoskopski znakovi koji daju previše u vezi, a ne dobivaju ništa zauzvrat

U ljubavi se najlakše izgubiti kad imate veliko srce. Kad vam je normalno poslati poruku “jesi dobro?”, sjetiti se sitnica, biti podrška bez pitanja i davati vrijeme čak i onda kad ga nemate. Takvi ljudi često ne traže puno zauzvrat, barem ne na glas, ali s vremenom shvate da su u vezi postali oni koji nose sav teret. Oni koji razumiju, čekaju, opraštaju, popravljaju stvari i pokušavaju još jednom, iako druga strana ne pokazuje ni približno jednaku volju.

Neki horoskopski znakovi posebno su skloni tom obrascu: daju više nego što je zdravo, vole jače nego što bi trebali, a onda ostanu s osjećajem da su iscrpljeni i neviđeni. Evo tri znaka koji se često nađu u toj ulozi.

Rak

Rakovi vole zaštitnički, nježno i do kraja – kad nekoga puste blizu, gotovo instinktivno preuzmu brigu za odnos. Pamte detalje, osjete promjenu raspoloženja prije nego što itko išta kaže i često se trude održati mir čak i kad ih nešto boli. Rakovi daju emocije, sigurnost i toplinu, ali problem nastaje kad se naviknu biti jedini izvor tog osjećaja u vezi.

Kad druga strana ne vraća istom mjerom, oni se najprije ne ljute – oni se trude još više. Vjeruju da će ljubav “popraviti” odnos, da će se partner promijeniti kad shvati koliko mu znače. I baš tu često izgube ravnotežu: postanu previše dostupni, previše strpljivi i previše spremni oprostiti.

Ribe

Ribe imaju romantičnu, idealističnu vrstu ljubavi koja lako prelazi u žrtvovanje. Daju pažnju, razumijevanje i emocionalni prostor, često čak i kad ga same nemaju dovoljno. Ribe znaju voljeti ideju osobe – ono što bi odnos mogao biti – pa ostaju i kad realnost ne prati njihove nade. One opraštaju, opravdavaju, čekaju “bolje dane” i često prešute vlastite potrebe da ne bi narušile sklad.

U odnosima gdje druga strana uzima, a ne daje, Ribe se mogu polako isprazniti. I dalje će se smiješiti, biti nježne i govoriti da je sve u redu, ali iznutra će se gomilati osjećaj da su nevidljive. Najteže im je postaviti granicu jer se boje da će ispasti hladne ili prezahtjevne.

Vaga

Vage vole kroz trud, sklad i stalno ulaženje u tuđe cipele. One su često one koje prave kompromis, spuštaju ton, biraju riječi i pokušavaju izgladiti svaku napetost. U vezi daju puno pažnje i vremena, ali često na štetu sebe – jer im je važno da odnos funkcionira i da se nitko ne osjeća loše. Vage će nerijetko dati više nego što imaju, samo da bi održale ravnotežu.

Problem nastaje kad se ta ravnoteža pretvori u jednostrani napor. Ako partner ne uzvraća, Vage će to dugo racionalizirati: “možda je umoran”, “možda mu je teško”, “možda samo drugačije pokazuje ljubav”. Dok one čekaju znak da su cijenjene, njihova energija odlazi na stalno popravljanje odnosa koji se zapravo ne gradi zajedno, piše index.

