Vremenski ekstrem kakav se rijetko viđa: Temperaturna razlika u Rusiji u jednom danu iznosila više od 81 stepen

Ipak, podatak da je u samo jednom danu razlika između najtoplijeg i najhladnijeg mjesta iznosila više od 80 stepeni Celzijusa, zaista je neobičan i graniči s nevjerovatnim. Upravo to se dogodilo ovog ponedjeljka.

U ponedjeljak ujutro, temperatura na meteorološkoj stanici Deljankir u regiji Jakutija pala je na ekstremnih -54,2 °C. S druge strane, istog dana u poslijepodnevnim satima, na drugom kraju Rusije, u gradu Nazran (Republika Ingušetija), izmjereno je ljetnih 26,9 °C. Ukupna temperaturna razlika u rasponu od samo nekoliko sati iznosila je nevjerovatnih 81,1 °C.

Iako su zbog ogromnog prostranstva Rusije velike temperaturne razlike svakodnevnica, razlika veća od 80 stepeni nipošto nije česta pojava.

Najveći kontrasti unutar granica ove zemlje obično se bilježe tokom zime, kada temperature u Sibiru padaju i do -60 °C, dok se u područjima između Crnog i Kaspijskog mora zadržavaju iznad nule, prenosi Klix.

Da bi se zabilježila ovako visoka ukupna razlika, moraju se poklopiti specifični meteorološki uslovi. Prethodnih dana nad istočnim Sibirom zadržavao se ledeni arktički zrak, dok je istovremeno u regiju između Crnog i Kaspijskog mora s juga prodirala veoma topla zračna masa, podižući žive u termometrima iznad 20 °C.

Veoma topao zrak posljednjih dana dominira cijelim područjem Kavkaza, bivšim sovjetskim republikama, ali i centralnim Sibirom. Na nekim lokacijama temperature su bile više za čak 20 °C od prosjeka, što je dovelo do rušenja brojnih vremenskih rekorda. Primjera radi, prosječne maksimalne temperature za Nazran u februaru iznose tek oko 4 °C, što dodatno naglašava ekstremnost izmjerenih 26,9 °C.

Temperature iznad 25 °C zabilježene su i na drugim ruskim mjernim stanicama u blizini Kavkaza. Zanimljivo je da su čak i na nadmorskim visinama iznad 1.000 metara mjerene temperature više od 24 °C.

Ovaj toplotni talas osjetio se i van granica Rusije. U Armeniji je izmjereno 23 °C, čime je oboren apsolutni februarski rekord za cijelu zemlju. U Turkmenistanu je rekord za februar također je srušen, a temperatura je tamo dostigla čak 30,7 °C.

