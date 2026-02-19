Počela vladavina Riba: Ovim znakovima stižu subdinske promjene, novi posao, novi partner…

Radujte se – danas Sunce ulazi u znak Riba i time se približavamo proljeću. Od 18. februara do 20. marta Sunce će boraviti u tajanstvenom vodenom znaku Riba, pojačavajući intuiciju i kreativnost.

Ove godine sezona Riba donosi mudrost, introspektivnost, ali i mnogo nepredvidivih situacija. Događaji mogu postati haotični, pa se pripremite za „dramu na svim poljima“. Prije nego što nas brze promjene zateknu nespremne, važno je naučiti kako da se lakše krećemo kroz nemirne energije koje dolaze. Srećom, zvijezde i planete mogu nam pomoći da sagledamo pravac kretanja.

U prethodnim godinama Saturn i Neptun donosili su ograničenja i nesigurnost dok je Sunce bilo u Ribama. Sada su ove planete u Ovnu i i dalje stvaraju izazove, ali ne unose toliku sumnju u put kojim idemo. Već 20. februara dolazi do njihove konjunkcije, podstičući nas da sledimo svoje snove po svaku cenu, čak i ako to znači da ćemo morati da donosimo teške odluke. Umjesto pasivnog posmatranja, bićemo spremni da pokrenemo promjene i preuzmemo inicijativu. Samopouzdanje, energija i odlučnost biće jači nego ranije.

Šta nas očekuje tokom vladavine Riba?

Na početku ciklusa formira se stelijum u Ribama (Sunce, Merkur, Venera i Mars), što može pojačati sklonost ka idealizovanju i vjerovanju u sopstvenu verziju stvarnosti. To može izazvati nesporazume i sukobe, pa će biti važno da pokušamo da pronađemo sredinu i razumemo druge. Strpljenje i smiren pristup biće ključni kako bismo izbjegli impulzivne reakcije.

Retrogradni Merkur u Ribama počinje 26. februara i traje do 20. marta, kada Sunce ulazi u Ovna i dolazi proljećna ravnodnevnica. Ovaj period može donijeti nesporazume, kašnjenja u komunikaciji i osjećaj haotične energije. Moguće je i ponovno pojavljivanje ljudi iz prošlosti, posebno bivših partnera, koji će mnogo obećavati, ali bez jasne namere da ostanu. Saosećanje i smirenost pomoći će da se lakše prebrode turbulencije.

Potpuno lunarno pomračenje u Djevici 3. marta donosi trenutak jasnoće i priliku da se problemi rješavaju racionalno. Ipak, pomračenja donose brze i intenzivne događaje, pa informacije koje tada stignu mogu zahtjevati brze odluke i promene pravca.

Ključni datumi sezone Riba

18. februar – Sunce ulazi u Ribe, pojačavajući emocije, romantiku i intuiciju.

20. februar – Konjunkcija Saturna i Neptuna donosi snažnu energiju promjena i novih početaka.

26. februar – Počinje retrogradni Merkur u Ribama, donoseći nesporazume i povratak ljudi iz prošlosti.

2. mart – Mars ulazi u Ribe i podstiče potrebu za akcijom i zauzimanjem stava.

3. mart – Lunarno pomračenje u Djevici donosi istinu i razjašnjenje situacija.

6. mart – Venera ulazi u Ovna i donosi inicijativu u ljubavi i odnosima.

10. mart – Jupiter završava retrogradni ciklus, otvarajući period rasta i novih prilika.

18. mart – Mlad Mjesec u Ribama donosi priliku za nove planove i ciljeve pred početak nove astrološke faze.

