Ova 4 znaka očekuje dijamantski niz na proljeće 2026. godine, tvrdi Tamara Globa

Tamara Globa otkriva koja 4 znaka očekuje dijamantski niz na proljeće 2026. godine.

Proljeće 2026. donosi energiju obnove i pokreta napred, pod uticajem važnih astroloških događaja. 20. marta Sunce ulazi u Ovnа, simbolizujući aстрološku Novu godinu i otvarajući prostor za nove početke. Posebno će se osjećati uticaj retrogradnog Jupitera u Biku (od 9. februara do 4. juna), koji će mnoge naterati da preispitaju svoje vrednosti i pristup resursima.

Tokom ovog dinamičnog perioda, četiri horoskopska znaka dobijaju ključne prilike za uspeh. Evo šta o tome kaže poznata ruska astrološkinja Tamara Globa.

1. Lav: Strategija obilja pod okriljem Jupitera

Važeći period: cijeli mart, posebno druga polovina mjeseca.

“Početkom proljeća, Lavovi će osetiti kako Jupiter u Biku harmonizuje njihovo Sunce. Ovo nije vrijeme za impulsivne odluke, već za promišljene i kraljevske poteze, naročito u finansijama”, objašnjava Tamara Globa.

Savjeti:

Fokusirajte se na velike i promišljene kupovine, dugoročna ulaganja i transformacije koje poboljšavaju vaš status.

Uživajte u obilju, ali bez pretjerivanja – retrogradni Jupiter uči mudroj velikodušnosti.

Tražite pouzdane kanale i partnere kroz koje će blagostanje dolaziti.

2. Vaga: Finansijski proboj i test harmonije

Trenutni period: prva polovina aprila, uz mlad Mesec 7. aprila u Ovnu.

“Proljeće za Vage počinje naglaskom na partnerstva i zajedničke resurse. Nakon 1. aprila, kada Merkur uđe u Ovna, otvara se prilika za smela finansijska rešenja i pregovore”, kaže Globa.

Savjeti:

Retrogradni Jupiter u novčanom sektoru može pokrenuti ponovnu procjenu budžeta ili “opraviti” stare prilike.

Ostanite diplomatski, ali odlučni.

Fokusirajte se na najperspektivnije izvore prihoda i balans između rizika i opreza.

3. Škorpija: Period ličnog trijumfa i transformacije

Trenutni period: druga polovina maja, sa punim Mesecom 31. maja u Strelcu.

„Škorpije će osjetiti snažan uspon kada Sunce, uz Merkur, uđe u sektor uspjeha i karijere u Biku (od 20. maja). Vaša upornost, znanje i spremnost na transformaciju donijeće javno priznanje“, naglašava Globa.

Savjeti:

Rizikujte, ali promišljeno.

Retrogradni Jupiter u susednom znaku testira čvrstinu vaših temelja.

Vaš trijumf neće biti prolazni bljesak, već rezultat unutrašnjeg rada.

Pokažite svoj magnetizam – svijet će odgovoriti.

4. Jarac: Ukorenjenost i snaga porodice

Relevantni period: cijeli april, posebno posle mladog Meseca 7. aprila.

“Jarčevi, ovo proleće je vreme da ojačate dom i produbite vezu sa svojim korenima. Pluton, vaša viša planeta, ostaje u Vodoliji, transformišući društvenu sferu, ali fokus u aprilu se pomera na porodicu i emocionalni temelj”, objašnjava Globa, piše stil.

Savjeti:

Ulaganje u nekretnine i rešavanje porodičnih problema donosi novu energiju.

Rad na dugogodišnjim pitanjima u domu oslobađa potencijal za buduće uspjehe.

Vaša snaga ovog proljeća leži u čvrstim osnovama.

Opšti savjeti Tamare Globe za proljeće 2026.

“Proljeće u Ovnu poziva na hrabrost, ali retrogradni Jupiter u Biku podsjeća: svaki korak mora biti promišljen, a svaki cilj čvrsto ukorijenjen. Ne rasipajte energiju; fokusirajte se na suštinu. Vjerujte ne samo svojim impulsima, već i činjenicama. Ovo proljeće je idealno za postavljanje temelja prosperiteta u narednim godinama. Preduzmite akciju!”

