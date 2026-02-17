Većina Sirijaca za saradnju sa SAD-om, vjeruju u mir sa Izraelom?

Ključni podaci istraživanja:

65% Sirijaca podržava jači angažman Sjedinjenih Američkih Država u regiji.

59% ispitanika smatra da je postizanje mira sa Izraelom vjerovatno u skorijoj budućnosti.

Iako su mišljenja o punoj diplomatskoj normalizaciji odnosa i dalje podijeljena, primjetan je trend otvaranja prema dijalogu.

Pozitivne ocjene za novu vlast

Anketa je takođe obuhvatila i stavove o aktuelnom sirijskom predsjedniku Ahmedu Al-Sharaau. Prema podacima, on trenutno uživa pretežno povoljne ocjene javnosti, što sugeriše da građani polažu nade u njegovu administraciju kada je u pitanju stabilizacija zemlje i izlazak iz izolacije.

Stručnjaci smatraju da ovi rezultati reflektuju umor stanovništva od višedecenijskih sukoba i želju za ekonomskim oporavkom, koji mnogi vide upravo kroz saradnju sa zapadnim silama i smirivanje tenzija sa susjedima, prenosi thejerusalempost.

Facebook komentari