Većina Sirijaca za saradnju sa SAD-om, vjeruju u mir sa Izraelom?

Ključni podaci istraživanja:
65% Sirijaca podržava jači angažman Sjedinjenih Američkih Država u regiji.
59% ispitanika smatra da je postizanje mira sa Izraelom vjerovatno u skorijoj budućnosti.
Iako su mišljenja o punoj diplomatskoj normalizaciji odnosa i dalje podijeljena, primjetan je trend otvaranja prema dijalogu.
Pozitivne ocjene za novu vlast
Anketa je takođe obuhvatila i stavove o aktuelnom sirijskom predsjedniku Ahmedu Al-Sharaau. Prema podacima, on trenutno uživa pretežno povoljne ocjene javnosti, što sugeriše da građani polažu nade u njegovu administraciju kada je u pitanju stabilizacija zemlje i izlazak iz izolacije.
Stručnjaci smatraju da ovi rezultati reflektuju umor stanovništva od višedecenijskih sukoba i želju za ekonomskim oporavkom, koji mnogi vide upravo kroz saradnju sa zapadnim silama i smirivanje tenzija sa susjedima, prenosi thejerusalempost.