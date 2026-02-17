Potpisana peticija protiv fašizma: Izbaciti Vukoju iz Ustavnog suda!

U Sarajevu je danas sačinjena peticija.

Njen sadržaj objavio je portal Politički.ba, prenosimo ga u cjelosti:

“Mi, antifašisti Bosne i Hercegovine, okupljeni oko temeljnih demokratskih vrijednosti, prava i sloboda, obraćamo se javnosti povodom nedavnih događaja koji duboko narušavaju ustavni poredak i historijsko dostojanstvo naše zemlje.

Pozivajući se na antifašistički karakter države Bosne i Hercegovine i tekovine Narodnooslobodilačke borbe, podsjećamo da je naša domovina utemeljena na principima otpora nacizmu i fašizmu. Tokom Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina odlučno se suprotstavila zlu NDH i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima te postala jedna od rijetkih evropskih zemalja u kojoj je antifašistički pokret uspio konstituisati sopstvenu narodnu vlast.

Uvjereni da je svaka promocija fašizma put ka rehabilitaciji kvislinških tvorevina, upućujemo sljedeće zahtjeve:

Zahtijevamo potpunu zabranu održavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Njegovi nastupi postali su poligon za ispoljavanje antisemitizma te ikonografije koja direktno vrijeđa žrtve fašizma i narušava povjerenje među građanima.

Pozivamo sve parlamentarne stranke da najoštrije osude neoustaški karneval održan u Širokom Brijegu. Ćutanje o ovakvim pojavama predstavlja saučesništvo u razgradnji civilizacijskih vrijednosti naše države.

Pozivamo lokalne vlasti u Širokom Brijegu da se jasno i javno ograde od svakog čina ispoljavanja neoustaštva i veličanja zločinačkih ideologija u njihovoj lokalnoj zajednici.

Pozivamo Tužilaštvo BiH i druge nadležne institucije da, shodno zakonskim regulativama, hitno poduzmu mjere kako bi se organizatori događaja na kojima se promoviše neoustaštvo primjereno i strogo sankcionisali. Zakon se mora primjenjivati jednako na sve koji šire mržnju i netrpeljivost.

Najoštrije osuđujemo prisustvo sudije Ustavnog suda BiH na koncertu u Širokom Brijegu, koji je protekao u atmosferi prožetoj neoustaštvom, nacističkim salutiranjem i uzvikivanjem ustaškog pozdrava „Za dom spremni“. Prisustvo nosioca najviše pravosudne funkcije na skupu koji slavi simbole pod kojima su činjeni najgori zločini predstavlja nepopravljivu štetu za ugled Ustavnog suda i pravnu državu. Tražimo da Ustavni sud preduzme sankcije i isključi pomenutu osobu.,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina je kroz svoju historiju bila prostor uvažavanja prava manjina i utočište za progonjene. Nećemo dozvoliti da se tekovine borbe protiv fašizma pogaze zarad rehabilitacije mračnih ideologija prošlosti.”

Antifašisti Bosne i Hercegovine:

Dino Mustafić

Jakob Finci

Nijaz Skenderagić

Azra Zornić

Eli Tauber

Reuf Bajrović

Dervo Sejdić

Fuad Đidić

Miro Lazović

Sead Turčalo

Bojan Šošić

Esad Duraković

Sead Đulić

Safet Oručević

Alija Behram

Tanya Domi

Slaven Kovačević

Vahidin Preljević

Edina Becirević

Sead Numanović

Džemil Hodžić

Dragan Bursać

Jasmin Mujanović

Svetlana Cenić

Dinko Gruhonjić

Tanja Topić

Facebook komentari