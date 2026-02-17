Priznanje Somalilanda je nelegalno, Izrael želi izazvati haos u Africi!

Erdogan je ovaj potez nazvao nelegitimnim i direktnim udarom na suverenitet Somalije.

“Služi samo destabilizaciji”

Tokom zajedničke konferencije sa etiopskim premijerom Abiyem Ahmedom u Adis Abebi, Erdogan je bio jasan:

“Izraelsko jednostrano priznanje Somalilanda ne donosi korist nikome – ni Somaliji, niti Rogu Afrike,” poručio je turski lider.

Naglasio je da regionalne probleme trebaju rješavati države te regije, bez uplitanja stranih sila koje Rog Afrike žele pretvoriti u “arenu za sukobe”.

Turska čvrsto uz Somaliju

Erdogan je ponovio da Turska nepokolebljivo podržava teritorijalni integritet Somalije. Osim političke podrške, najavio je i konkretne ekonomske i odbrambene korake:

Energetika: Turska planira započeti dubokomorska istraživanja nafte i plina uz obalu Somalije već 2026. godine.

Investicije: Preko 200 turskih kompanija već je uložilo 2,6 milijardi dolara u regiju, zapošljavajući desetine hiljada ljudi.

Svemirska baza: Turska agencija za svemir već gradi prvu fazu svemirske luke u Somaliji.

Izrael prati “ekspanzionističku politiku”

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova ranije je ocijenilo da je Netanyahuov potez dio šire strategije sijanja nestabilnosti i pokušaj da se skrene pažnja sa pitanja Palestine. Podsjetimo, Somaliland je proglasio nezavisnost od Somalije 1991. godine, ali ga do sada nijedna članica UN-a nije zvanično priznala – sve do kontroverzne odluke Izraela.

