Stravično: Stranac pokušao oteti djevojčicu u supermarketu u Italiji

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak kada se sredovječni muškarac iznenada sagnuo i zgrabio dijete.

Majka se suprotstavila, držeći svoju kćerku. Dok je muškarac u naguravanju povlačio dijete prema sebi, djevojčici je slomljena bedrena kost. U pomoć je pritrčao i njen otac, kao i prolaznici.Navodni otmičar, 47-godišnji beskućnik iz Rumunije, savladan je od strane zaštitara, a potom ga je uhapsila policija i zadržala u pritvoru. Optužen je za tešku otmicu djeteta mlađeg od 14 godina i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Policija je saopćila da motiv pokušaja otmice nije jasan. Muškarac nema krivični dosije i bit će ispitan od strane tužilaca u utorak. Dijete je zbrinuto u bolnici, a sada se oporavlja kod kuće sa roditeljima.

„Proradio je instinkt za preživljavanje“, rekao je otac djevojčice, imenovan kao Matteo, za italijansku televiziju. „Vidjeti svoju kćerku u opasnosti je strašno. Reakcija je bila trenutna. Ne razmišljaš, samo djeluješ.“

Kazao je da je njegova kćerka tokom kupovine sjedila u kolicima, ali je potom poželjela da hoda.

https://www.instagram.com/reels/DU3AwSCgiLi/Dao sam je partnerici, a ja sam gurao kolica. Sve se dogodilo u djeliću sekunde. To je nešto što ne očekujete, posebno jer je supermarket bio pun ljudi“, dodao je.

„Moram zahvaliti osoblju supermarketa koje je interveniralo i policiji koja je brzo stigla. Moja kćerka je dobro i igra se uprkos gipsu koji mora nositi.“

Marco Cadeddu, visoki policijski službenik, rekao je da je riječ o veoma ozbiljnom incidentu, dodajući: „Uhapsili smo muškarca, odveli ga u policijsku stanicu i pobrinuli se za dijete koje je prevezeno u bolnicu. Moglo je završiti mnogo gore.“

Elena Carnevali, gradonačelnica Bergama, izrazila je solidarnost s roditeljima zbog „zastrašujućeg iskustva“ koje su pretrpjeli,pišu Vijesti

