NATO zemlja digla avione, zatvoreni aerodromi! U najavi opšti horor, STIŽU!

Kako su prenijeli ukrajinski mediji, ruske trupe jutros masovno napadaju Ukrajinu udarnim dronovima, a u nizu regiona je proglašena vazdušna uzbuna…
Poljska vojska je podigla borbene avione, a vlasti u Poljskoj su privremeno zatvorile aerodrome u Žešovu i Lublinu zbog ruskog masovnog napada na Ukrajinu, saopštile su danas poljske vlasti.
Operativna komanda oružanih snaga naglasila je da su ove akcije preventivne prirode i da imaju za cilj obezbjeđivanje vazdušnog prostora, prenosi poljski TVN24.
Zbog vojne operacije privremeno su bili zatvoreni aerodromi u Žešovu i Lublinu, saopštila je danas poljska Agencija za vazdušni saobraćaj (PANSA).
Kako su prenijeli ukrajinski mediji, ruske trupe jutros masovno napadaju Ukrajinu udarnim dronovima, a u nizu regiona je proglašena vazdušna uzbuna.
U ukrajinskom gradu Odesi dvije osobe su povređene, a infrastrukturni objekat i stambena zgrada su oštećeni u napadu ruskih dronova, saopštio je načelnik Odeske vojne administracije, Sergij Lisak, piše Tanjug.