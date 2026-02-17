Fudbal

Pao prvi trenerski otkaz u Wwin ligi u 2026. godini

Objavljeno prije 1 sat

FK Sloga Doboj je putem zvanične stranice potvrdio da Marko Maksimović više nije trener ovog kluba.

Dobojlije su se oglasile kratkim saopštenjem u kojem su se zahvalile Maksimoviću na dosadašnjem radu i angažmanu, uz želju za mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Maksimović je Slogu vodio na ukupno 13 utakmica, a u tom periodu prosječno je osvajao jedan bod po meču.

Bilans od tri pobjede, četiri remija i šest poraza na kraju nije bio dovoljan za ostanak na klupi.

Sloga je u tom periodu imala oscilacije u igri i rezultatima, a uprava kluba očito je procijenila da je potrebna nova energija na klupi, a svakako je zanimljivo da do promjene dolazi uoči duela sa Borcem,pišu Vijesti

Maksimović iza sebe ima bogatu trenersku biografiju, posebno u bh. fudbalu.

Najveći uspjeh ostvario je s FK Borac Banja Luka, koji je vodio u sezoni 2020/21, ostvarivši impresivan prosjek od 2,13 bodova po utakmici, te sa osvojenom titulom prvaka BiH.


