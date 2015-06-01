Čuveni voditelj postao Ginisov rekorder iz bizarnog razloga

Džim Donovan, dugogodišnji voditelj vijesti na kanalu CBS Philadelphia, postao je Ginisov rekorder na nesvakidašnji način. Njegovo ime zvanično je ušlo u Ginisovu knjigu rekorda zahvaljujući najvećoj kolekciji čarapa na svijetu, koja broji čak 1.531 jedinstveni par.

Donovan je tokom svoje televizijske karijere postao prepoznatljiv po neobičnim i šarenim čarapama koje je redovno nosio pred kamerama. Vremenom su te čarape postale njegov zaštitni znak, a publika je tu naviku prihvatila s oduševljenjem. Gledaoci su mu godinama slali nove parove, uključujući čak i čarape sa njegovim likom, što je dodatno proširilo kolekciju.

Zanimljivo je i to da je rekord potvrđen baš u periodu kada je Donovan odlučio otići u penziju, što je cijeloj priči dalo posebnu simboliku. Za njega skupljanje čarapa nije bila prolazna zabava, već hobi koji je prerastao u dio njegovog identiteta i dugogodišnjeg javnog imidža.

Donovan je priznao da je još kao dječak volio listati Ginisovu knjigu rekorda i da je potajno maštao da će jednog dana i njegovo ime završiti među njenim stranicama. Na kraju karijere ta želja mu se, na neobičan način, i ostvarila.

