Zukan Helez: “Ako Dodik krene u otcjepljenje, za pet dana proglašavamo Republiku BiH”

Gost emisije Plenum na Federalnoj televiziji bio je ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Helez kaže da je usvajanje Programa reformi za NATO za 2025. godinu važan korak, uprkos kašnjenju. “Kasnili smo, imali smo dvije godine zastoja, ali smo stigli. Sada smo u korak s onim što NATO od nas zahtijeva. To je dobro.”

Navodi da je BiH poslala i Individualni partnerski prilagođeni program. “Poslali smo dokument za period 2025–2028. To je u Briselu usvojeno i sada ispunjavamo upitnike. To je novi korak bliže članstvu.”

Ističe da je zamjenik generalnog sekretara NATO-a tokom posjete BiH poručio da je BiH među državama koje najbrže napreduju ka članstvu.”Od zemalja koje čekaju ulazak u NATO, mi najbrže napredujemo. To je jako dobar signal.”

Kada je riječ o Oružanim snagama, tvrdi da je tehnički dio posla završen. “Što se tiče Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, mi smo sve uslove ispunili, čak i prebacili normu. Ponosan sam na to. Što se tiče stanja u Oružanim snagama, mi možemo postati punopravna članica NATO-a. Sad je to do politike i konsenzusa.”

Regionalni vojni blokovi: “Nama ne trebaju ti savezi”

Komentarišući vojni savez Albanije, Kosova i Hrvatske, kao i sporazum Srbije i Mađarske, Helez kaže da BiH ostaje izvan takvih blokova. “Bosna i Hercegovina je izvan tih saveza. Nama ne trebaju ti savezi. Naš ključni partner su Sjedinjene Američke Države. Imamo 20 godina saradnje s Nacionalnom gardom Marylanda.”

Dodaje da BiH ima jaku saradnju i s Turskom i Velikom Britanijom. “Mi smo partneri s prvom silom svijeta. Dovoljno nam je to. Ne trebaju nam dodatni vojno-politički blokovi.”

Naglašava da bi svrstavanje moglo dodatno produbiti unutrašnje podjele. “BiH je multietnička država. Svrstavanje na bilo čiju stranu povrijedilo bi drugu stranu. Nama to ne treba.”

Dronovi i Bayraktari: “To je već potpisano”

Govoreći o proizvodnji dronova u BiH i spornoj dozvoli za BNT Travnik, Helez tvrdi da nema zabrane. “Ako je bilo proceduralnih propusta, to se mora ispraviti. Ljudi imaju odobrenje za proizvodnju i to im niko ne može zabraniti.”

Potvrdio je dolazak turskih Bayraktara. “To je već potpisano. Bili su sporni PDV i cijena. Dogovorena je nova cijena i do kraja marta bi trebali doći. Dolaze dva velika drona i pet manjih. To su borbene bespilotne letjelice.”

Naglašava da su pripreme završene. “Doći će dva velika i pet manjih dronova. Obuka je završena. Hangari su spremni. Aerodrom u Živinicama ispunjava uslove. Oni kad dođu, odmah ulaze u sastav Oružanih snaga.”

Kampovi kod Banje Luke: “Upozoravao sam, ismijavali su me”

Helez tvrdi da je prvi upozoravao na postojanje kampova za obuku stranih državljana u okolini Banje Luke. “Bio sam jedina osoba koja je upozoravala na te kampove. Napadali su me, govorili da lupetam, da izmišljam.”

Navodi da su moldavske službe potvrdile njihovo postojanje. “U presudi u Moldaviji jasno piše da su se obučavali na teritoriji BiH, u okolini Banje Luke. Sad je na našem Tužilaštvu da to procesuira.”

Izjavljuje da je “vrh RS bio upoznat”. “Nemoguće je organizovati kamp u blizini velikog grada, a da vlasti to ne znaju. Imam saznanja, ali ih ne želim javno iznositi.”

O Dodiku: “Prononsirani separatista”

Govoreći o Miloradu Dodiku, Helez je bio izuzetno direktan.

“Ta retorika i uličarski žargon je stvar odgoja. Ne može da prikrije frustraciju zbog toga što nije na funkciji. Platio je lobistima da bi došao u SAD. On je prononsirani separatista koji ne krije svoje ambicije. Ne mogu shvatiti da ga podižu naši mediji i opozicija iz Federacije, kao da im je u redu ovo što rade on i Čović. Umjesto njih, problem im je Dino Konaković, a to ne mogu shvatiti. Dodik otvoreno govori da želi da nestane država Bosna i Hercegovina.”

Tvrdi da Dodik lobira u SAD-u, ali bez stvarnog uticaja. “Možete platiti lobiste, ali niste došli do ljudi koji donose odluke. Stav Sjedinjenih Američkih Država je jasan. Stav NATO-a je jasan. Neće dozvoliti vakuum u Bosni i Hercegovini.”

Poručuje da Dodik neće biti dio vlasti na državnom nivou dok je na čelu SNSD-a. “Ko god od probosanskih stranaka bude zovnuo Dodika u vlast – taj radi protiv BiH. Dodik neće više biti na vlasti na državnom nivou, u to sam ubijeđen. Sve dok je Milorad Dodik na čelu SNSD-a, on neće biti u Vijeću ministara.”

“Ako krene u otcjepljenje – aktiviramo plan B”

Na pitanje šta ako Dodik zaista pokuša otcjepljenje, Helez iznosi najdirektniju poruku. “Bosna i Hercegovina je priznata 1992. bez entiteta. Ako krene u to, za pet dana proglašavamo Republiku Bosnu i Hercegovinu i vraćamo se na ustav Republike BiH. To piše u Daytonu.”

Dodaje: “Proglašavamo one koji to pokušaju separatističkom terorističkom organizacijom i vraćamo sve pod ustavne nadležnosti države. I nikada više neće postojati taj entitet.”

Ističe da to nije prijetnja, nego odgovor na eventualni pokušaj secesije. “Ne prijetim nikome. Ali pitam – šta bi bilo koji ministar odbrane uradio ako neko pokuša otcijepiti dio njegove države?”

Ishod izbora u RS-u označio je kao Pirovu pobjedu.

“Ovo je Pirova pobjeda, on je kupovao, davao, lobirao i krao. Jedva je za 2-3 posto je pobijedio Blanušu koji je pošteno pristupio izborima. Mislim da su građani RS shvatili da je Milorad Dodik najveće zlo za njih. A kakvi su ljudi oko njega pokazuje to da je Kovačević koji je bio član SDP-a ranije govorio da je RS genocidna tvorevina. Taj bi i rođenog oca prodao za svoj interes. Ljudi znaju i ko je on i ko je Dodik i ko je Stevandić i zato su oni i nervozni.”

Helez je iznio zabrinutost da će Dodik rasplamsati nove sukobe i uporedio njegovu ulogu sa ulogom nemirnog dječaka zbog kojeg se potuče cijeli razred u školi.

“Plan B je razrađen do najsitnijih detalja, ali ga nećemo aktivirati bez potrebe. Ako do toga dođe, nema više povratka. Zato pozivam ljude da smire tenzije i rade u okviru ustava i zakona, jer sve se vrti oko jednog čovjeka i njegove stolice. Jedna notorna budala će nas uvući u sukobe i ratovanje.”

“Imamo jače saveznike nego što oni misle”

Na pitanje ko su saveznici BiH, Helez odgovara: “To su Sjedinjene Američke Države. To je Turska. To je NATO savez. To je Evropska unija. Imamo daleko jače i moćnije saveznike nego što oni misle.”

Poručuje da BiH mora računati i na sebe. “Neću da čekam da se neko smiluje. Hoću da budemo spremni za sve izazove. Kad vide da smo jaki, pomoći će nam.”

“Dayton je raspakovan ako se neko otcijepi”

Govoreći o mogućnosti secesije, Zukan Helez iznosi najradikalniji scenarij. “Mi ako proglasimo Republiku Bosnu i Hercegovinu, ona samo nastavlja jer je već priznata. Ne treba je niko priznavati. Ona je takva priznata 1992. godine.”

Naglašava da bi eventualno otcjepljenje jednog dijela zemlje automatski značilo kraj daytonske strukture. “Nigdje u Daytonu se ne dozvoljava da se otcijepi bilo koji dio Bosne i Hercegovine. Ako vi to uradite samostalno, znači nema više daytonske strukture. Dayton je raspakovan.”

Objašnjava i kako bi, prema njegovom viđenju, tekao proces: “Organizuje se referendum. To je osnovno pravo da provjerite volju građana. Ubijeđen sam da bi bile tri četvrtine za Republiku Bosnu i Hercegovinu, ne dvije trećine. Ovo što govorim nije samo moj stav – ovo je stav svakog patriote u Bosni i Hercegovini. Svi koji vole ovu državu žele Republiku Bosnu i Hercegovinu.”

“Dayton i prenosi nadležnosti – SNSD stalno blokira”

Helez optužuje SNSD da stalno pokušava smanjiti nadležnosti države i prenijeti ih na entitet RS. “Svaki put žele da se prenese nešto sa države na entitet. I onda idu razgovarati, pregovarati, traže lobiranje kod međunarodnih partnera da ne provedemo ono što je ustavno. Mi nećemo.”

Prema njegovim riječima, sada je SNSD potpuno jasno podređen Dodiku i njegovim vanjskim utjecajima: “On je na daljinskom upravljaču Vučiću i Putinu. Cilj im je zaustaviti europske integracije, stalno govoriti da je država nefunkcionalna i da se treba preustrojiti. S njima se gubi vrijeme, ništa konstruktivno ne može se napraviti.”

“Neformalna dodatna institucija – stranke odlučuju o zakonima”

Helez je kritičan i prema praksi neformalnog dogovaranja između stranaka prije nego zakoni dođu na Vijeće ministara. Prema njegovom opisu, postoji “neformalna institucija” gdje presjednici stranaka odlučuju što može, a što ne može ići na dnevni red: “Od početka sam bio protiv toga. Ti sastanci nisu zakoniti, niti ustavni. Stranke dogovaraju šta može doći na Vijeće ministara, a mi ne pristajemo na prenose nadležnosti na entitet.”

Osvrnuo se i na NATO integracije, tvrdeći da je ranija vlast dopuštala da se Bosna i Hercegovina prikazuje kao “samo saradnik NATO-a”, dok zakon jasno propisuje punu obavezu institucija da rade na članstvu, prenosi Novi.

