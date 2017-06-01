Borci Islamske države prebačeni iz Sirije u Irak

…i taj se proces nastavlja, rekao je danas irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein, dodajući da Bagdad pregovara s određenim zemljama o njihovoj brzoj repatrijaciji.

U intervjuu za Reuters na marginama Münchenske sigurnosne konferencije, Hussein je rekao da će Bagdadu trebati veća financijska pomoć kako bi se nosio s priljevom zatvorenika te upozorio na nedavni porast aktivnosti Islamske države u Siriji.

Rekao je da, iako Bagdad ozbiljno shvaća signale iz Sjedinjenih Država , nominacija bivšeg premijera Nourija al-Malikija za ponovno preuzimanje te uloge je unutarnja stvar.

