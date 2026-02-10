Prekinuti s ovim znakom znači ući u tihi rat

Prekidi nisu jednostavni, ali neki ih znakovi proživljavaju intenzivnije i dramatičnije od drugih. I dok će većina pokušati nastaviti dalje i izgraditi mir, jedan znak zodijaka poznat je po tome da ne zaboravlja – i ne oprašta lako. Kada se osjeti povrijeđeno ili izdano, njegovo ponašanje prelazi u hladnu distancu, kontrolu i ponekad vrlo suptilnu, ali bolnu osvetu.

Astrolozi se slažu: ako se s nekim ne želite zamjeriti nakon prekida, to je – Škorpion.

Škorpioni vole duboko i intenzivno, a kad izgube, osjećaju se kao da su izgubili dio sebe. Ne podnose prijevaru, laži i nepoštovanje. Njihova emotivna rana može prerasti u tiho, ali dugotrajno neprijateljstvo. Ne osvećuju se impulzivno – čekaju pravi trenutak i udaraju točno tamo gdje boli. Iako im to možda nije cilj, njihova hladnoća i odmak znaju biti najteži za one koji su ih voljeli.

S njima nema zaborava. Oni ne dižu olako bijelu zastavu i nikada ne zaboravljaju što ih je povrijedilo. Biti bivši Škorpionove ljubavi znači nositi se s njegovom šutnjom, ledenim pogledom i činjenicom da više nikada niste isti u njegovim očima, piše index.

Facebook komentari