U MASAKRU U ŠKOLI U KANADI UBIJENA DJECA? Ovo je poruka koju je policija poslala kada je krenuo masakr

Deset osoba, uključujući i napadača, ubijeno je u masakru u srednjoj školi u Tambler Ridžu u Britanskoj Kolumbiji.

Jezivi zločin dogodio se u utorak oko 13.30 časova po lokalnom vremenu, a kako su vlasti zvanično potvrdile, šest beživotnih tijela zatečeno je u školi, jedna osoba preminula je na putu do bolnice, a još dva beživotna tela pronađena su u jednoj kući, koja se dovodi u vezu sa zločinom u školi, piše espreso.

Policija je u trenutku napada pozvala sve stanovnike da ne prilaze školi, te da se zatvore u svojim domovima i kancelarijama.

U masakru ubijena djeca?

Policija takođe nije otkrila ni identitete stradalih, kao ni njihove godine, ali je lokalni sveštenik otkrio da su u pucnjavi ubijena djeca.

Sveštenik Džordž Rou iz Baptističke crkve Tambler Ridž Feloušip rekao je da je naišao na veoma “teške scene kada je posetio rekreativni centar gde su porodice žrtava čekale više informacija”.

“Nije bio lijep prizor. Porodice još uvijek čekaju da čuju da li je njihovo dijete preminulo i zbog protokola i procedure, istražni tim je veoma oprezan u objavljivanju imena”, rekao je Rou za AP.

On je rekao da porodice i dalje sa strepnjom čekaju vijesti.

“Porodice još uvijek čekaju da saznaju. Veoma je teško. Drugi pastori i savjetnici su tu, tako da nisu sami…”, rekao je Rou.

Prvi poziv policiji stigao je oko 13.20 časova, sa navodima da se u školi nalazi napadač koji puca.

Prve ekipe su bile na licu mjesta u roku od dva minuta, ali do tada je napadač već ubio najmanje 6 osoba. U ovom trenutku motiv zločina nije jasan.

Društvenim mrežama kruže informacije da je napad izvršio mladić prerušen u ženu, koji je prethodno ubio majku i brata. Ove informacije niko od zvaničnika nije potvrdio.

Tumbler Ridž se nalazi u Britanskoj Kolumbiji i u gradu živi oko 2.500 ljudi.

