Specijalci upali na tankere “flote u sjenci” FOTO

Tri broda su zaplijenjena prošlog petka u vodama kod Mumbaija. Indijska obalna straža objavila je na Platformi X da je “otkrila međunarodnu mrežu krijumčarenja nafte” i rekla da su tankeri “često mijenjali identitet”.

Prema izvorima upoznatim s indijskom brodogradnjom, ovo je prvi put da su indijske vlasti pribjegle takvoj mjeri. Akcija dolazi u vrijeme kada Sjedinjene Države i Europa predvode napore za pooštravanje kontrole brodova koji prevoze naftu pod sankcijama. Mnogi tankeri u ” floti u sjeni ” imaju neadekvatnu dokumentaciju, netočne ili lažne registracije i loše održavanje, što predstavlja ozbiljan sigurnosni i pomorski rizik.

Pritisak na Indiju zbog ruske nafte

Do zapljena dolazi i u trenutku kada Washington vrši sve veći pritisak na New Delhi da prestane kupovati rusku sirovu naftu kao dio sporazuma o smanjenju uvoznih carina za tu južnoazijsku zemlju. Indija je početkom prošle godine izjavila da neće dopustiti sankcioniranim tankerima istovar tereta u njezinim lukama.

Obalna straža nije objavila imena zaplijenjenih brodova, ali je u objavi podijelila njihove fotografije. Fotografije se podudaraju s prethodnim slikama tankera Chiltern , Asphalt Star i Stellar Ruby , koje se mogu pronaći na platformi za praćenje brodova MarineTraffic.

Platforma za obavještajne podatke o brodarstvu TankerTracker.com identificirala je iste brodove prema njihovim jedinstvenim IMO brojevima. Sva tri tankera bila su prošle godine predmet američkih sankcija zbog svojih veza s iranskom trgovinom naftom.

Istraga je u toku

Uredi registriranih vlasnika tankera, navedenih u bazi podataka Equasis, nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Telefonski pozivi vlasnicima i upraviteljima tankera Chiltern i Asphalt Star preusmjereni su na govornu poštu, dok su pozivi vlasniku i upravitelju tankera Stellar Ruby ostali bez odgovora.

Glasnogovornik je u ponedjeljak rekao da su sva tri broda, koje je zaplijenila indijska obalna straža , prebačena u Mumbai, gdje će biti podvrgnuta daljnjoj istrazi.

Takozvana ” flota u sjeni ” uključuje oko 1500 tankera koji prevoze rusku, iransku i venezuelansku naftu diljem svijeta. Malezijske vlasti su ranije ovog mjeseca pustile dva stara tankera koja su bila zadržana zbog neovlaštenog prijenosa nafte s broda na brod.

