Iran šalje šefa sigurnosti u Oman

Visoki iranski sigurnosni dužnosnik stigao je u utorak u Oman, signalizirajući intenziviranje diplomacije iza kulisa dok se Teheran i Washington kreću prema novom krugu neizravnih nuklearnih pregovora.

Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, trebao bi se sastati sa sultanom Haithamom bin Tarikom i ministrom vanjskih poslova Badrom bin Hamadom al-Busaidijem, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA .

Razgovori će se formalno usredotočiti na regionalni i međunarodni razvoj događaja, kao i na gospodarsku suradnju između Irana i Omana.

Posjet slijedi nakon neizravnih pregovora Irana i SAD-a održanih u Muscatu u petak, prvih od suspendiranja pregovora nakon 12-dnevnog iransko-izraelskog rata prošlog juna, sukoba koji se nakratko proširio i na američke napade na tri iranska nuklearna postrojenja.

Iako iranski mediji nisu iznijeli detalje Larijanijevog programa, izvori kažu da se očekuje da će blisko surađivati ​​s omanskim posrednicima o strukturi, vremenu i mjestu sljedećeg kruga pregovora.

Obnovljeni angažman dolazi nakon gotovo osam mjeseci diplomatskog zastoja, dok obje strane oprezno testiraju puteve povratka pregovorima usred nestabilne regionalne situacije.

