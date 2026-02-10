Dubai potvrđuje status tehnološkog centra: NTT DATA preuzimanjem Zero&One osvaja tržište Bliskog istoka

Akvizicija značajno jača mogućnosti NTT DATA-e u oblaku i pozicionira je za iskorištavanje brzorastućeg tržišta usluga u oblaku na Bliskom istoku.

Osnovana 2017. godine sa sjedištem u Dubaiju, Zero&One je vodeća regionalna konzultantska tvrtka za oblak. Tvrtka posjeduje devet AWS kompetencija i bila je prva u regiji MENA koja je postigla AWS Generative AI kompetenciju. Godine 2025. Zero&One je proglašen AWS-ovim konzultantskim partnerom godine za MENA regiju te je primio nagrade Rising Star Partner of the Year i Design Partner of the Year na razini EMEA regije.

Akvizicija podržava regionalne ambicije rasta tvrtke NTT DATA jer tržište cloud usluga na Bliskom istoku ulazi u razdoblje značajnog rasta, npr. tržište cloud usluga Saudijske Arabije prošle je godine procijenjeno na 4,77 milijardi dolara , a očekuje se da će se više nego udvostručiti do početka 2030-ih, a AWS će tamo otvoriti svoj prvi podatkovni centar 2026. godine.

„Ova akvizicija omogućuje nam pružanje visokoučinkovitih rješenja i povećanje vrijednosti koju donosimo organizacijama na Bliskom istoku. Stručnost tvrtke Zero&One jača našu sposobnost pružanja brzine, opsega i tehničke dubine koje su klijentima potrebne u današnjem okruženju koje je prvenstveno usmjereno na oblak“, rekao je Burcak Soydan, generalni direktor za Bliski istok u tvrtki NTT DATA.

„Pridruživanje NTT DATA-i prirodan je sljedeći korak u našem putu rasta“, rekao je Ali El Kontar, izvršni direktor tvrtke Zero&One. „Izgradili smo svoj ugled pružajući vrhunsku stručnost u području oblaka organizacijama diljem Bliskog istoka. Kao dio NTT DATA-e, sada možemo kombinirati naše regionalno znanje i specijalizaciju za AWS s globalnim resursima, proširenom ponudom usluga i sposobnošću podrške klijentima u još većem opsegu. Naši timovi dijele predanost inovacijama i uspjehu klijenata, što ovo čini idealnim partnerstvom.“

Akvizicija omogućuje tvrtki NTT DATA da ponudi sveobuhvatne usluge u oblaku klijentima s Bliskog istoka i iz Afrike, uključujući migraciju u oblak, modernizaciju aplikacija, razvoj u oblaku, analizu podataka i rješenja za umjetnu inteligenciju, prenosi arabianbusiness.com.

O NTT DATA-u

NTT DATA je lider u poslovnim i tehnološkim uslugama s vrijednošću većom od 30 milijardi dolara, koji opslužuje 75% tvrtki iz Fortune Global 100. Posvećeni smo ubrzanju uspjeha klijenata i pozitivnom utjecaju na društvo kroz odgovorne inovacije. Jedan smo od vodećih svjetskih pružatelja usluga umjetne inteligencije i digitalne infrastrukture, s neusporedivim mogućnostima u području umjetne inteligencije, oblaka, sigurnosti, povezivosti, podatkovnih centara i aplikacijskih usluga na razini poduzeća. Naša konzultantska i industrijska rješenja pomažu organizacijama i društvu da se samouvjereno i održivo kreću u digitalnu budućnost. Kao globalni vodeći poslodavac, imamo stručnjake u više od 70 zemalja. Također klijentima nudimo pristup robusnom ekosustavu inovacijskih centara, kao i etabliranim i startup partnerima. NTT DATA dio je NTT Grupe, koja svake godine ulaže više od 3 milijarde dolara u istraživanje i razvoj. Posjetite nas na nttdata.com

O tvrtki Zero&One

Zero&One je prvi domaći AWS Premier Tier Services partner u regiji MENA, specijaliziran za cloud-native usluge i rješenja, uključujući modernizaciju aplikacija, cloud operacije, umjetnu inteligenciju i strojno učenje te analitiku podataka. Osnovana 2017. godine sa sjedištem u Dubaiju, tvrtka pruža usluge klijentima u više industrija, uključujući financijske usluge, maloprodaju, medije i zabavu, zdravstvo i vladu. Zero&One posjeduje devet AWS kompetencija i bio je prvi u regiji MENA koji je postigao AWS Generative AI kompetenciju. Za više informacija posjetite www.zeroandone.me

Facebook komentari