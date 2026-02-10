Evo šta se dešava s vašim tijelom ako spavate manje od šest sati

Ako se često osjećate umorno, nervozno ili imate problema s koncentracijom, moguće je da je uzrok upravo manjak sna.

Iako povremena neprospavana noć ne mora predstavljati ozbiljan problem, hronični nedostatak sna može imati dugoročne posljedice po tijelo i psihu, piše Uniland. Zdravstvena psihologinja i stručnjakinja za poremećaje spavanja, dr Sue Peacock, objasnila je šta se dešava s organizmom kada redovno spavamo šest sati ili manje.

Imuni sistem svakodnevno štiti organizam od virusa, bakterija i drugih prijetnji, a manjak sna može značajno otežati njegov rad. Dr Peacock ističe da je kvalitetan san usko povezan s jačinom imuniteta.

“Tokom spavanja tijelo proizvodi citokine, molekule koje pomažu u borbi protiv infekcija. Oni ne samo da štite organizam, već i potiču san, omogućavajući tijelu da se efikasnije bori protiv bolesti”, objašnjava ona.

Slabiji učinak vakcina

Istraživanje Francuskog nacionalnog instituta iz 2023. godine pokazalo je da nedostatak sna može umanjiti djelotvornost vakcina. Analizom sedam različitih studija utvrđeno je da su muškarci koji su spavali manje od šest sati imali slabiji imunološki odgovor nakon vakcinacije u poređenju s onima koji su spavali između sedam i devet sati.

Kod žena su rezultati bili neujednačeniji, što se povezuje s hormonalnim promjenama.

Anksioznost i poremećaji sna

Nedostatak sna često je usko povezan s anksioznošću. Prema riječima dr Peacock, između ova dva problema može se razviti začarani krug loš san potiče anksioznost, dok anksioznost dodatno otežava uspavljivanje.

“Mozak ostaje preopterećen brigama i stalno je u stanju pripravnosti, što otežava opuštanje i kvalitetan san”, ističe ona.

Takvo stanje može smanjiti emocionalnu stabilnost i otežati uživanje u svakodnevnim pozitivnim trenucima.

Poremećaji menstrualnog ciklusa

Stručnjakinja za spavanje dr Katharina Lederle upozorava da hronični manjak sna može imati ozbiljne posljedice po žensko zdravlje, posebno kada je riječ o menstrualnom ciklusu.

“Nedostatak sna povećava nivo hormona TSH, koji utiče na rad štitne žlijezde. Povišene vrijednosti ovog hormona mogu dovesti do poremećaja ciklusa, izostanka ovulacije, pa čak i amenoreje ili učestalih spontanih pobačaja”, navodi Lederle.

Gojaznost i pad produktivnosti

Osim navedenog, manjak sna može doprinijeti povećanju tjelesne težine, slabijoj koncentraciji i smanjenoj radnoj efikasnosti. Upravo zbog toga stručnjaci savjetuju da se san ne zanemaruje i da ne bude posljednja stavka na listi prioriteta, prenosi Klix.

