Američka senatorica Jeanne Shaheen, raagovala je na posjetu Milorada Dodika Washingtonu,te pozvala na ponovno uvođenje sankcija

Administracija Donalda Trumpa treba da se stidi svoje odluke da prošlog oktobra ukine američke sankcije lideru Republike Srpske Miloradu Dodiku. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s opravdanjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine, navela je senatorica,pišu Vijesti

Sodala je da je posjeta Dodika Washingtonu jasno pokazala da on nije zainteresiran da interese svih građana Bosne i Hercegovine stavi ispred svojih političkih interesa.

– Administracija Donalda Trumpa treba hitno da ponovo uvede sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu, navela je Shaheen.

