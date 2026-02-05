Svijet

Stravične scene u Europi: U razornoj oluji nestala curica koja je pokušavala spasiti psa

Objavljeno prije 36 minuta

U oluji Leonardo koja je pogodila Pirenejski poluotok obilnim kišama i jakim vjetrovima jedan je muškarac poginuo u Portugalu nakon što mu je bujica odnijela automobil, a u Španiji je djevojčicu odnijela rijeka dok je pokušavala spasiti svog psa.

Leonardo je posljednja u nizu zimskih oluja koje su ove godine zahvatile Portugal i Španiju i usmrtile nekoliko ljudi, kidale krovove s kuća i poplavile gradove.

Tragični slučajevi u Portugalu i Španiji
Muškarac u dobi oko 70 godina poginuo je u srijedu u južnoj portugalskoj regiji Alentejo nakon što je njegov automobil odnesen u bujici u blizini brane, saopćile su portugalske vlasti.

U Malagi, južnoj španskoj pokrajini, djevojčica je nestala nakon što ju je rijeka Turvilla odvukla dok je pokušavala spasiti svog psa.

“Jučer smo cijelo poslijepodne i noć proveli pretražujući rijeku od mjesta gdje je djevojčica upala pa duž cijele rijeke. Pronašli smo psa, ali ne i nju”, rekao je zapovjednik vatrogasne službe Malage Manuel Marmolejo na španskoj televiziji u četvrtak,piše Radiosarajevo

Nova oluja na pomolu
Očekuje se da će nova oluja Marta pogoditi regiju tokom vikenda, objavila je državna meteorološka agencija Aemet.

Četrnaest rijeka i 10 brana bilo je u “ekstremnoj” opasnosti od izlijevanja, rekao je Antonio Sanz, šef odjela za unutarnje poslove regionalne vlade Andaluzije, piše Hina.

Portugalska civilna zaštita objavila je da je do jutarnjih sati u četvrtak zabilježila najmanje 70 incidenata.

Troškovi obnove u Portugalu nakon prošlosedmične oluje Kristin mogli bi ukupno iznositi više od četiri milijarde eura, rekao je ministar gospodarstva Manuel Castro Almeida.


